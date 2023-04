Preocupación por un poste de telefonía que cedió sobre una vivienda

Un vecino de calle 49, entre 131 y 132, reclama por un poste de telefonía que se quebró el pasado fin de semana y cedió sobre su vivienda.

“Pasó el día de Pascua, justamente a las 8 de la mañana escucho un ruido, salgo a la puerta y me encuentro con un poste apoyado sobre mi casa. Enseguida procedo a cortar la luz, a sacar los chicos que tengo justo en ese dormitorio, ahí abajo del techo, y salimos todos de la casa”, le explicó el damnificado a diario Hoy y a Red92.

Según el frentista, personal de defensa civil colocó una cinta desde el poste a un árbol, pero “la gente pasaba por debajo del poste con los cables en completa tensión, que en cualquier momento se cortan”.

Además, manifestó que se acercó la empresa de telefonía responsable, tomó unas fotografías y prometió solucionar la problemática. Sin embargo, hasta ayer a la tarde no lo habían hecho.

“Tuve que poner bolsas de basura para que la gente no pase por debajo del poste. Estoy abandonado acá, la verdad no sé qué hacer. Mis hijos están durmiendo en la casa de mis padres y yo me estoy quedando acá, por si alguien viene a darme una mano”, completó.