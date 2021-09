“Hoy los chicos saben que el boleto no lo pagan porque hubo una noche de los lápices”

Hace 45 años, Marta Ungaro vivía una experiencia que la marcaría de por vida. Hasta aquel día era una vecina más del Barrio Hipódromo de La Plata, que vivía en un departamento dentro de un complejo cercano a la pista donde se corren las carreras, y tenía un hermano militante que había luchado por el boleto estudiantil.

Es ella la hermana de Horacio, el joven exalumno del Normal 3 a quien secuestraron de forma abrupta e inesperada la madrugada del 16 de septiembre de 1976, por estar “marcado” como uno de los principales responsables de la lucha por el boleto estudiantil secundario gratuito para los adolescentes que cursaban en La Plata.

Ayer, casi medio siglo después, afincada en su casa de Gonnet, donde de chica creció y cuidó al joven desaparecido por la dictadura, Marta recibió a diario Hoy y recordó detalles de la trágica noche de los lápices, cuya historia fue inmortalizada en una película reconocida internacionalmente por el crudo relato que los familiares tuvieron que aportar para reconstruir los hechos.

“Aquel día mi mamá nos vino a avisar esa madrugada. A las cinco de la mañana, mamá vino a las cinco de la mañana a avisarnos que lo habían secuestrado a Horacio. Nosotros vi víamos con un hermano en otro departamento que estaba al lado. Corrimos al departamento y vimos que estaba todo dado vuelta”, describió Ungaro, quien se mostró conmovida pero con un recuerdo intacto de todo lo ocurrido.

“Horacio dijo primero Marta que mamá. Me tocó hacerme cargo de él cuando yo tenía entre once y doce años y él estaba empezando a hablar, porque justo mi mamá tuvo que quedarse un tiempo en el hospital. En esta casa empezó a caminar y aprendió a hablar”, recordó con nostalgia.

“El hecho de querer encontrar a mi hermano me llevó a no tener miedo en ese momento. En aquel entonces nos llevaron detenidos un día que estábamos con las Madres de Plaza de Mayo y cuando entramos a la comisaría no sabíamos si íbamos a salir con vida”, relató.

En relación al momento en el que pensó que su hermano podía estar muerto, Marta Ungaro expresó: “Al año nos dimos cuenta que no lo íbamos a encontrar con vida. A los quince días que secuestraron a mi hermano también secuestraron a mi hermana. Cuando a ella la liberaron, volvió a mi casa con la expectativa que se iba a encontrar con Horacio y él no estaba. En el año 77, además, tuvimos el testimonio de Pablo Díaz que había estado con ellos y ahí nos empezamos a hacer a la idea”, comentó la hermana de Horacio.

“Hoy los chicos saben que el boleto no lo pagan porque hubo una noche de los lápices”, concluyó Marta Ungaro.

El reconocimiento que le hizo Estudiantes de La Plata

Entrar a la armoniosa casa de Gonnet donde creció y empezó a caminar Horacio Ungaro es una invitación a recorrer historias del pasado.

En un cuadro grande hallamos la imagen del adolescente de 17 años, típica de la época de los 70, peinado con gomina y traje. Sobre otra pared, recuerdos que marcan una época y que mantienen vivo el legado. Tal es el caso de la placa que el club Estudiantes de La Plata le entregó a Marta, bajo la primera presidencia de Juan Sebastián Verón en el año 2015, donde se reconoció el paso del exestudiante del Normal 3 como deportista por el club.

“Horacio nadaba en el club Universitario y jugaba al ajedrez en Estudiantes”, explicó Marta Ungaro, quien recuerda orgullosa cómo la familia recibió el acta que logró restaurar el club y recuerda el paso del estudiante que luchó por el boleto secundario por la institución de calle 53.

Marta conserva los recuerdos como un tesoro. El living de su casa es un museo de la memoria que refleja y le rinde tributo a la militancia platense en aquellos años de la dictadura.

En una parte de la nota, la hermana de Ungaro recordó que diario Hoy le había hecho otra entrevista, en el pasado, enfocándose en el costado deportista del joven que hace 45 años fue víctima de la dictadura militar, que con su lucha colaboró junto a otros estudiantes de La Plata para que en la actualidad aún sea reconocido el boleto estudiantil secundario y todos los jóvenes puedan viajar sin cargo.

La hermana de Ungaro estará en la marcha

Marta Ungaro, hermana de Horacio, uno de los estudiantes secuestrados la madrugada del 16 de septiembre de 1976 por la dictadura militar, confirmó su asistencia a la marcha que se realizará hoy y que tendrá columnas partiendo desde Plaza Italia para recordar y mantener vigente el reclamo por justicia a los responsables de lo ocurrido en la República Argentina entre 1976 y 1983.

En su casa de Gonnet, donde vivió y compartió parte de la infancia con su hermano, Marta mostró cómo tiene un lugar especialmente destinado a recordar a otras personas que fueron desaparecidas, incluso en democracia en La Plata, como es el caso de Miguel Bru.

“Me he sumado a la lucha por otras causas, más allá de que a 45 años podría decir que me tendría que haber jubilado de buscarlo. Acá en La Plata tenemos el caso de Miguel Bru que es muy resonante y nos hemos involucrado, o el caso de Bordón. También acompañamos lo que pasó con Julio López, o en su momento con el fotógrafo Cabezas en Pinamar”, expresó Ungaro ante este multimedio.

“Sabíamos en las condiciones físicas que estaban cuando cayeron secuestrados. El responsable del Pozo de Banfield permaneció por más de veinte años haciéndose pasar por muerto. Por suerte los familiares lo descubrimos y ahora estará sentado en el banquillo de los acusados como responsable de lo que pasó”, recalcó.