Por la memoria: así mantienen el recuerdo de la lucha desde la UES

hace 45 años, las y los jóvenes que lucharon, resistieron y desaparecieron en “La Noche de los Lápices” dejaron un legado para las nuevas generaciones que se mantiene hasta hoy con la nueva conducción de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

¿Qué piensan hoy las juventudes que conducen la organización? ¿Cómo abordan la temática con sus compañeros? ¿Qué se dice en las escuelas sobre ese hecho que marcó a fuego la historia? Esas y otras preguntas respondieron los jóvenes en diálogo con diario Hoy.

“Tratamos siempre de llevar el mensaje a la juventud de tener presente la memoria para no cometer los mismos errores del pasado, no dejar en el olvido a los compañeros que, a su corta edad, la misma que tenemos nosotros hoy, defendieron sus derechos a capa y espada, no tenían miedo a lo que iba a pasar y no fue solo para ellos, sino para quienes veníamos después que somos nosotros”, marcó Agostina Olivera, de la UES.

En ese sentido, señaló que desde la organización “siempre tratamos de mantener viva la memoria y dejar claro que si nosotros caminamos hoy es porque otros compañeros lo hicieron antes”.

La joven militante resaltó: “Se hace foco en cuidar los derechos conquistados y luchar por los derechos estudiantiles que faltan, que son un montón; reivindicamos a los compañeros y los tenemos más que nunca en la memoria”.

En ese marco, señalaron que hoy hay jóvenes estudiantes que quizás no conozcan el hecho en profundidad, por lo que “siempre lo encaramos con la verdad” y que “muchos lo saben porque se lo contaron sus familias porque lamentablemente no es algo que se hable en los colegios”.

Por eso, resaltan que, como organización, “creemos que tenemos la responsabilidad de no ocultar lo que pasó, sino tenerlas bien presentes” para que los chicos sepan de dónde viene el derecho al boleto secundario que hoy usan todos.

Que la memoria se mantenga activa en los colegios, a través de las clases y los homenajes es una de las claves para poder sostener en el tiempo el recuerdo de lo que pasó con aquellos jóvenes que dieron su vida por la lucha política.

“Con la UES participamos con la Comisión Permanente por la Memoria por el 24 de Marzo y surgió esto de que a veces los docentes esquivan estos temas, por ejemplo en los colegios privados cuesta un poco”, sostuvo Agostina.

Actualmente, la UES “está muy activa”, señaló la joven y marcó la diferencia con la conducción anterior al señalar: “Venimos de una UES inactiva, de recuperar una organización que estaba dejada por gente que no hacía nada, que no reclamaba por las necesidades de los pibes”.

“El año pasado pudimos recuperarla con un gran armado, con ganas de luchar y ahora seguimos igual con la idea de convocar a más compañeros y no dejar de luchar por nuestros derechos. También es importante estar en donde nos necesitan, en los barrios, en los colegios donde se necesita una mano, siempre vamos a estar para ayudar”, concluyó.