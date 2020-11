Hubo emotivo homenaje a enfermeros en La Plata

Carmen Burgos, una enfermera del Hospital San Martín, sufrió como pocos la pandemia de coronavirus durante los últimos meses en la región.



Como su esposo y su cuñado, Antonio y Lito Gil Yivedra, llegó desde Perú para trabajar en nuestro país, y juntos forman parte de una gran colectividad de ciudadanos peruanos que se instalaron y viven en la zona de Villa Argüello, una localidad muy buscada por extranjeros a lo largo de la historia, en el límite entre Berisso y La Plata.



Allí viven decenas de italianos o descendientes de italianos, y durante los últimos cuarenta años también llegaron muchos ciudadanos de los países vecinos de América Latina.

Carmen perdió primero a su marido Antonio por coronavirus, y luego también a su cuñado hacia finales de julio y septiembre.

Ahora se puso al frente de una convocatoria para rendirle homenaje a todo el personal de salud que murió a causa de este virus en los meses de pandemia.



El acto se llevó a cabo hoy a las 13.30 en la zona 1 y 51, y juntó a familiares, amigos y conocidos de los enfermeros, médicos y auxiliares que perdieron la vida en todo este tiempo. Sin embargo, ella más que nadie, aún con el dolor a flor de piel por haber perdido a su compañero de toda la vida, recomienda y advierte con preocupación la necesidad de seguir usando el tapaboca en la vía pública y en ámbitos privados.



“Desde hace diez días la gente empezó a usar menos el tapabocas como método de prevención. Alcanza con levantar la vista y darse cuenta de que cada vez hay menos personas que lo usan, como si la pandemia hubiese terminado. Yo no solo soy enfermera, sino que viví mi experiencia con el virus y perdí a mi esposo y mi cuñado. Sé lo peligroso que es. Por eso además de convocarlos al acto del sábado, les pido que por favor sigan usando el tapabocas y que se cuiden porque esto no terminó”, reveló Burgos en contacto con diario Hoy.



El acto de este sábado contó con el apoyo de todo el personal de salud, no solo del policlínico San Martín sino también de otros hospitales o entidades de la salud pública o privada que se vieron afectados por la pandemia, y que siguen reclamando por mejores condiciones laborales y garantías para poder descansar y recuperarse.



La principal preocupación radica en que muchas personas han dejado de usar los protectores y hay varios que parecen haberse relajado en espacios públicos y privados, cuando aún ni siquiera está disponible la vacuna que recién podría empezar a aplicarse al personal esencial a partir de enero.