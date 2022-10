Hugo del Carril, un viajero que siempre regresó

Hacia la década de 1950, Hugo del Carril se había convertido en una de las figuras más codiciadas del medio artístico argentino y latinoamericano.

Una de las grandes lecciones de vida que heredó de Carlos Gardel fue siempre tener las maletas listas para emprender el viaje. Por entonces, su destino se circunscribía a recorrer el mundo, sobre todo a raíz de sus numerosas películas, algo que muchos colegas le envidiaban.

Sin embargo, el director de Las aguas bajan turbias no era del todo feliz: “La verdad es que luego de un mes lejos del terruño no se puede contra la añoranza. A mí me ocurre siempre el mismo proceso. Cuando estoy por partir, vivo entre feliz y esperanzado. Ya ausente, los primeros días pasan bien. Los restantes, soñando con la vuelta... Es que ni mi tierra es macanuda”.