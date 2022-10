Tres horas de cola para sacar turno para castrar mascotas en Los Hornos

Proteccionistas y vecinos de Los Hornos denunciaron falsas promesas y acusaron a una parte de la comuna platense por no poder organizar y ordenar las prácticas de castración, esterilización y vacunación de las mascotas en esta localidad del oeste de la ciudad.

La situación se agravó desde el inicio del mes de octubre, cuando varias personas intentaron acudir a la convocatoria que había lanzado el municipio para esterilizar y castrar a las mascotas en los centros que tiene zoonosis en la región.

La semana pasada, además, se había elevado una queja por la ausencia de la directora Paola Miceli de la oficina que funciona en la zona del Bosque, y ahora otros proteccionistas le apuntaron al funcionario de gobierno de Julio Garro, Oscar Negrelli, por la mala atención en Los Hornos.

“Garro odia la mega toma, por eso no viene a Los Hornos. Los animales no tienen nada que ver con la política y no entendemos por qué no pueden organizar las jornadas de castraciones como se debe también en esta zona de La Plata”, explicó Ezequiel, uno de los integrantes de las asociaciones que protegen animales en La Plata.

Los vecinos responsabilizaron también a Negrelli y advirtieron que los veterinarios no cuentan con insumos para atender a los animales. “Fue otra tomada de pelo. Negrelli nos prometió una solución que no llegó todavía a Los Hornos”, se quejó el mismo vecino de esta zona de La Plata.