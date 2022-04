Importante marcha por el clima en todo el país

Bajo el marco del Día Mundial de la Tierra, en la jornada de hoy, desde las 17 se estará realizando una importante movilización por la crisis climática en distintas ubicaciones del país. Para esta ocasión el lema bajo el cual marcharán las personas será “La deuda es con el Sur: sin financiamiento no hay transición justa”. Entre las organizaciones ambientales que impulsan este encuentro están Eco House, Alianza x el Clima, Viernes x el Futuro, Jóvenes x el Clima, Consciente Colectivo, Red Universitarias x la Crisis Climática, Sustentabilidad sin Frontera, Climate Save, Isla Verde, y Prosperar.

En esta oportunidad, la movilización se realizará bajo tres importantes consignas. Por un lado, la exigencia de contar con una Ley de Humedales. A fines del año pasado, el tratamiento de esta Ley perdió estado parlamentario por tercera vez y a principios de marzo se volvió a presentar un proyecto unificado de 13 iniciativas. La problemática de los incendios forestales y las sequías volvieron a demostrar durante este último tiempo la necesidad de contar con una legislación de este estilo, sabiendo además que los humedales del país representan el 21,5% del territorio nacional. Por otra parte, otras de las exigencias son contar con un Plan Integral para la Transición Energética Justa y que se fomente la agroecología para la soberanía alimentaria.

Plaza Moreno será uno de los puntos donde se encontrarán las cientos de personas. En la movilización de La Plata además se sumarán consignas locales tales como exigir el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe arrojar las colillas a la vía pública, que no se generen más basurales a cielo abierto y que se apruebe la ordenanza para regular los plásticos de un solo uso, otorgando alternativas sostenibles. A su vez, sumado a las anteriores, se reclamará que el parque Pereyra no sea talado, ya que las agrupaciones entienden que no es una actividad sostenible ya que no contempla un real cuidado ambiental.