Indignación en los barrios por problemas con los servicios de telefonía y cable

En medio de la situación angustiante que vive por estas horas la ciudad de La Plata frente a la segunda ola de la pandemia, los vecinos de diferentes puntos de la ciudad mostraron su malestar por la deficiencia de los servicios de conectividad.



Para los comerciantes, implica un problema al momento de cobrar o facturar; para los chicos y jóvenes estudiantes es imposible llevar adelante las clases virtuales y la entrega de tareas sin conexión, y para quienes trabajan desde casa, la situación influye en su desempeño.



“Estuve desde el 25 de marzo haciendo el reclamo para mis vecinos que se quedaron sin el servicio de teléfono fijo e internet, pasaron unos días y me pasó a mí, fuimos cayendo de a poco. En mi cuadra ya somos tres las familias que tenemos Telefónica y estamos incomunicados hace días”, dijo en diálogo con diario Hoy, Analía, una de las vecinas afectadas.



La mujer señaló que el servicio no funciona en la zona de la cárcel de mujeres de Los Hornos, en el área del colegio Chimento en 150 y 68; en 63 y 152, y también en 149 y 63, donde tampoco hay cobertura de la empresa Tuenti.



“Trabajo desde casa con internet, mi hijo está en la facultad y necesita la conectividad para tomar las clases. Estamos esperando que venga alguien a ver qué pasa, pero no tuvimos ni una respuesta y tampoco vemos que estén en las calles arreglando. El año pasado pasó lo mismo, estuvimos un mes sin servicio, después pasó otra vez y fueron dos semanas”, relató la mujer.



Además, agregó que pagan un abono mensual de $1.800 por el servicio, sumados a $800 de celular. “Pagamos por un servicio que no tenemos, el tema es si tenemos alguna emergencia, no sé cómo haremos”, lamentó.



Nélida, vecina de la zona de Tolosa en 28 y 530 señaló que en la cuadra pasaron tres días sin el servicio de cable, brindado en la zona por la empresa Cablevisión, que acumula quejas en toda la ciudad.



“Estuvimos tres días sin el servicio de cable, los vecinos estaban todos con el mismo problema, son varias familias afectadas. Lo que pasa es que quieren poner un servicio más caro, los vecinos no están de acuerdo. El plan básico cuesta $1.400 y con el nuevo plan digital se va a más de 3.000 pesos, es mucha la diferencia”, marcó.



En 2 y 61, Micaela señaló a diario Hoy que sufre “cortes intermitentes en el servicio, a veces a la mañana otras a la tarde”, y agrega: “Ya ni llamo a Cablevisión porque no atienden. Está conectado de igual manera en el módem, cable tengo pero internet se va y viene; yo trabajo desde casa y es una enorme complicación estar así”.



Lo mismo ocurrió en la zona comercial de 32, donde Federico, empleado de una papelera, dijo a este multimedio: “Desde que abrimos estamos sin internet en el negocio, otros locales de la cuadra están con la misma situación y nos complica al momento de usar el posnet para cobrar o hacer las boletas”.