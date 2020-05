Inquilinos alertan sobre ilegalidades en el rubro inmobiliario

La agrupación Inquilinos La Plata alertó sobre prácticas que están llevando a cabo las inmobiliarias, como la firma de nuevos contratos que no son legales y representan un abuso para quienes alquilan.

“Lamentablemente hay inmobiliarias y propietarios que ante la noticia, no confirmada de que puedan permitirse las mudanzas o abrir las inmobiliarias, están intentando hacer firmar nuevos contratos a contratos prorrogados por Decreto, o retirar la posibilidad de pagar con CBU”, señalaron.

Cabe recordar que la Provincia de Buenos Aires aún no habilitó las mudanzas en el territorio y todavía sigue con vigencia el Decreto Nacional 320. El mismo fue redactado para proteger a los inquilinos de ciertos abusos y establecer reglas claras. Por ejemplo prohibió los desalojos y congeló los precios hasta septiembre.

“Es central comprender que el levantamiento de ciertas medidas de la cuarentena no implica que el decreto pierda legalidad. Son cosas diferentes”, manifestaron desde el colectivo que asesora a los platenses a la hora de firmar un contrato de alquiler.

En tanto, detectaron que hay al menos 100 casos en la ciudad de La Plata con denuncias por incumplir el Decreto por parte de las empresas inmobiliarias.

“Pedimos un Estado presente que regule y controle el accionar. Las leyes terminan siendo letra muerta y los inquilinos no saben a dónde recurrir. A pesar del Decreto, las inmobiliarias cometen acciones de abuso y alguien tiene que defenderlos”, señaló a diario Hoy, Germán Schierff de la Asociación Platense de Inquilinos.

“La inmobiliaria en la que alquilo, y con la que se me terminó el contrato el 30 de abril, me recargó un 25% de favor por dejar quedarme hasta que me pueda mudar”, señaló indignado Juan Manuel, uno de los afectados.