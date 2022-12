John Cazale, uno de los mejores seres humanos que dio Hollywood

Le bastaron cinco películas a John Cazale –El Padrino I y II, La conversación, Tarde de perros y El francotirador– para quedar en la historia grande del cine. Pero lejos de ser el príncipe de la mafia siciliana que encarnó en el clásico de Coppola, fue un buen tipo, noble, generoso, incapaz de tener envidia. Aunque no sea público, quizá ese sea su mayor legado.

El beso de la muerte que Michael Corleone le da a su hermano Fredo en El Padrino II, con un fondo de música obscenamente alegre, mientras le dice: “Sé que fuiste tú, Fredo, me destrozaste el corazón”, es una de esas escenas imposibles de olvidar, no solo por la densidad dramática de esa obra maestra de Francis Ford Coppola, sino por el insuperable dueto actoral de Al Pacino y John Cazale.

En la vida real, ambos intérpretes fueron grandes amigos hasta el final. Se conocieron cuando trabajaban en el departamento de correspondencia de la Standard Oil, cuya sede en Nueva York se encontraba en la calle Broadway, por lo cual muchas veces los amigos iban al teatro juntos. Y soñaban juntos, también, llevar alguna vez una obra a escena. Tal cosa no fue posible, aunque sí trabajaron varias veces a la par en cine. Cuando Cazale murió, Al Pacino dijo: “Yo solo hubiera querido seguir trabajando con él 30 años más”. Pacino acompañaba a su amigo a las sesiones de quimioterapia, mientras la novia de Cazale, Meryl Streep, viajaba a Austria para filmar Holocausto, para hacer frente a los abultados gastos médicos. “Aprendí más sobre actuación con John que con ningún otro”, dijo Pacino en una entrevista televisiva, en la que abundaron los silencios emocionados cuando le tocó referirse al amigo.

John Cazale y Meryl Streep se conocieron en 1975, haciendo Shakespeare en teatro. Él tenía 39 años, ella 25. Dos años después ella debutaría en cine con Julia. Además de amarlo, Meryl aprendió mucho al lado de John Cazale: “Podíamos hablar sobre la composición de un personaje horas y horas. Él era muy perfeccionista. Creo que yo no me complicaba tanto. Me conformaba con la primera idea que se me ocurría, pero él me decía: Hay muchas más posibilidades. Fue una auténtica lección, me la grabé en el corazón y siempre la tengo presente”, dijo la actriz en el documental de HBO I knew it was you: rediscovering John Cazale.

Nació en Boston el 12 de agosto de 1935, hijo de un vendedor ambulante. Era un muchacho triste y solitario que pronto aprendió a canalizar su desazón existencial a través de la actuación. El teatro operó un cambio en su personalidad, se volvió afable y carismático.

Cuando Fred Roos, el director de casting de El padrino, buscaba el protagónico de uno de los personajes centrales, se encontró en la disyuntiva: “Richard Dreyfuss o John Cazale”. Como era lógico, el desempate estuvo a cargo de Francis Ford Coppola, quien le pidió que hiciera en silencio la gestualidad del personaje buscado. Coppola se levantó de su silla y dijo: “Ese es Fredo, fin de la historia”.

John Cazale fue un hombre muy querido en el ambiente cinematográfico. Rezumaba bondad por todos los poros, pero fue un hombre que, al igual que su personaje en El padrino II, tenía muy pocas cartas para la más difícil de las partidas. Hacia el final de su vida, quería despedirse filmando, pero ninguna productora quería contratarlo por su enfermedad. Fue entonces que otro de sus grandes amigos, Robert De Niro, fue quien se hizo cargo del pago de su seguro médico. Pero De Niro sabía que no se trataba solo de una cuestión de dinero, por eso convenció a Michael Cimino para que incorporara a John Cazale en el reparto de la película El francotirador, que terminaría alzándose con cinco premios Óscar y que está considerada dentro de las cien mejores películas de todos los tiempos. Cazale no pudo ir al estreno de la película, porque murió diez meses antes, el 13 de marzo de 1978, en el Sloan Kettering Memorial Hospital. Tenía 42 años.