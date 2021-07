Jorge Rachid: “Estamos muy ansiosos por empezar a vacunar a los niños”

La vacunación en la provincia de Buenos Aires avanza a pasos agigantados, sobre todo desde las últimas semanas, en las que se liberó la vacuna para mayores de 35 años y los grupos priorizados desde los 18. En ese contexto, las autoridades ven con buenos ojos el proceso y la salida del drama de la pandemia.

En diálogo con diario Hoy, el doctor Jorge Rachid (MN 42547), médico sanitarista y asesor del Ministerio de Salud bonaerense, destacó que por estos avances prevén poder comenzar pronto con la vacunación de los menores de edad, sobre todo en aquellos con comorbilidades.

—Ahora que bajaron los casos y avanza la vacunación, ¿cómo evalúa la situación sanitaria a futuro?

—La vacunación no solo viene muy bien, sino que en la Provincia tenemos al 80% de los inscriptos vacunados, nos falta, más o menos, 1,8 millones. Estamos vacunando a 170.000 por día y, si se mantiene a un ritmo de unos 150.000 por día, en los próximos 15 o 20 días se terminaría con los mayores de 18. Estamos yendo casa por casa por ese 20% que no se anotó, porque nos pasó que hubo mucha gente que no pudo anotarse o no supo cómo hacerlo, pero no es que no se quieren vacunar, como dicen algunos que atacan las políticas sanitarias. Con este nivel, creo que en 60 días estamos arribando a la inmunidad comunitaria que todos deseamos para empezar una nueva normalidad, que va a ser entrando en la primavera.

—¿Cómo está el escenario para enfrentar la variante Delta?

—Cuando llegó el coronavirus, nosotros ya conocíamos seis tipos de él que eran más amables con los seres humanos y este nos rompió la cabeza, tuvimos que empezar prácticamente de cero; con esto quiero decir que todas las variantes que estamos recibiendo siguen siendo Covid-19, ninguna es una mutación que haya cambiado el esquema inicial. Esto explica que todas las vacunas hoy evitan la terapia intensiva y la muerte en cualquiera de las variantes del virus.

—Luego de alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿cómo sigue el trabajo sanitario sobre la pandemia?

—Creo que el Covid-19 vino para quedarse, vamos a tener que seguir con una normalidad cuidada y vacunaciones, que todavía no sabemos si van a ser anuales o bianuales porque todavía se están midiendo los niveles inmunológicos. Estamos muy ansiosos por empezar a vacunar a los niños con las plataformas que tenemos. Hay 300.000 familias con chicos con comorbilidades que sufren mucho desde que empezó la pandemia: a esas familias queremos dar una respuesta lo más rápido posible a penas el Ministerio de Salud y Anmat autoricen. Diría que estamos a un mes y medio de poder empezar con eso.