Jornada atípica en el aeropuerto Jorge Newberry

En la jornada pasada, durante más de una hora la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo paralizada por una falsa amenaza de bomba. Según indicaron las autoridades, alrededor de las 9, el hall del pre embarque del Aeroparque fue evacuado tras recibirse una amenaza de bomba, por lo que se decidió la suspensión de los despegues y aterrizajes, hasta tanto se verificase la veracidad de la advertencia.

En lo que refiere a la amenaza, la misma fue recibida a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a “vuelos” y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en el aire. Es por esto, que inmediatamente se activó el protocolo de seguridad, donde actuó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la Brigada de Explosivos montó un operativo, realizando una exhaustiva revisión en todo el edificio en su totalidad. En torno a los aviones que estaban próximos a aterrizar, se decidió que fueran derivados a Ezeiza. Tras confirmar la falsedad de la amenaza, las operaciones volvieron a retomarse tras poco más de una hora, aunque debido a este episodio, se registraron demoras importantes en lo que quedó del día.