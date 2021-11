Jóvenes universitarios crearon una nueva aplicación de delivery

La llegada de la pandemia, además de modificar la rutina de muchas personas, evidenció la clara desigualdad tecnológica entre las grandes ciudades y el interior de la Provincia. Agustín Parraquini, oriundo de Tres Arroyos, y Tomás Espósito, nacido en Chascomús, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Ambos crearon una nueva aplicación de delivery destinada a aquellos lugares que suelen ser olvidados por las empresas. La aplicación salió el último fin de semana en la ciudad de Tres Arroyos.

En diálogo con diario Hoy, Parraquini habló sobre el origen del proyecto: “La pandemia nos llevó a volver un poco a nuestras ciudades. A diferencia de otras veces, al llegar no estuvimos por una o dos semanas, yo por ejemplo me quedé alrededor de tres meses. Ahí, junto a Tomás, que es de Chascomús, nos dimos cuenta lo alejado que estaban las ciudades de lo que son las tecnologías digitales y las nuevas plataformas. Así, empezamos a pensar que para pedir una docena de empanadas o una pizza tenés que llamar por teléfono o ir al local. Nuestras ciudades están como estaba La Plata hace diez años y no­sotros a eso lo llamamos brecha digital”.

La aplicación, bautizada VICI, nació con la idea de disminuir esta brecha y de trabajar y entregar nuevas plataformas digitales para estas ciudades del interior. “Pudimos unir los conocimientos que teníamos con el lugar de donde venimos. Las necesidades de un pueblo del interior no son las de una capital”, re­marcó. Para llevar a cabo este proceso, realizaron un estudio de mercado para detectar la realidad de la venta online en el interior. “El comerciante no sabe de la venta online, solo el 5% de los comercios vendía de esta forma. Esto encima no era profesionalizado, porque era a través de redes sociales como Facebook o Instagram”, agregó.

“Hoy arranca siendo una aplicación de pedidos similar a las que ya existen, pero apuntamos a construir un vínculo digital entre los comercios y los vecinos. Buscamos que el usuario no solo pueda hacer una compra online desde su lugar, sino que también construya un vínculo, donde cuando vaya al comercio tenga la posibilidad de comprar a través de la plataforma de forma presencial, o si quiere hacer una reserva también pueda hacerlo”, declaró Parraquini.

“Buscamos una construcción que ayude a digitalizar las ciudades. En estos momentos necesitamos feedback de los comercios y que nos den su opinión, así que estamos yendo uno por uno para amoldar el proyecto y cumplir con las necesidades, por esto aún no lo hicimos masivo”, rescató el coautor del proyecto.

Por último, al ser consultado sobre el presente de las aplicaciones de delivery ya conocidas, sostuvo: “Hay muy pocas ciudades con servicios. Chascomús está a solo 100 kilómetros y no tiene el mismo servicio de La Plata. No es que no van porque no pueden, sino porque no les interesa. A partir de ese desinterés que ellos tienen nace nuestra idea, la de ocupar ese espacio y ese mercado que le haga un poco más fácil la vida a la gente. La realidad es que hacen estas cosas solo por negocios, ven solo la parte rentable”.