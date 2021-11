Denuncian falta de respuestas por parte de la obra social en el caso de un niño con atrofia muscular

Antonio Ezequiel Vera es un nene de cinco años que padece atrofia muscular progresiva con movimientos distónicos. Según explicó a RED 92 y Diario Hoy su mamá Johana, se encuentra internado hace 8 meses, los primeros seis en el Hospital de Niños y ahora se está en el Hospital Privado Sudamericano.

Allí, días atrás, contrajo un virus intrahospitalario que le ocasionó fiebre y debió ser sedado para controlarla. Ante el temor de que vuelva a ocurrir, la familia exige internación domiciliaria.

"Fuimos a IOMA (obra social de Antonio) a averiguar y nos dijeron que busquemos nosotros una empresa, llamé a un montón de lugares pero ninguno nos aceptaban por la gravedad de la enfermedad, hasta que encontramos una. Nos dieron el presupuesto para entregarlo en IOMA pero allí nos dijeron que no podían aceptar tal presupuesto, por lo que ellos se iban a hacer cargo".

Sin embargo, de acuerdo al testimonio de Johana, ya pasaron varios días y no tienen respuestas. "Me lo están dejando ahí, total a ellos no les importa", expresó enojada, y agregó: "Necesita estar en casa, tenemos una pieza en condiciones, solo necesito que IOMA no dé más vueltas".