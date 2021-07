Nueva jornada de protesta en IOMA terminó con globos negros y gritos

Afiliados, personal contratado y prestadores de servicio que dependen de la obra social IOMA protagonizaron una acalorada protesta ayer al mediodía en la puerta del edificio de calle 46 entre 12 y 13, en donde la circulación permaneció cortada por más de tres horas, se escucharon gritos y pedidos de explicaciones y respuestas.

Los asistentes terapéuticos, que trabajan asistiendo a personas que están afiliadas a esta obra social, se juntaron con otros afiliados a los que no se les reconocen tratamientos específicos diagnosticados por profesionales.

Hubo gritos y pedidos de solución, ya que algunas personas denunciaron que tuvieron que pagar hasta 28.000 pesos la asistencia en un parto, ya que esta obra social no reconoció el nacimiento de un bebé.

“El 8 de julio del año pasado se nos cortó la cobertura a muchas personas. Estamos acá porque hace un año que no nos dan respuestas a los planteos que venimos realizando”, expresó uno de los oradores, ante un centenar de personas que se acercó con globos negros para simbolizar el luto por los afiliados que habían perdido la vida durante la pandemia.

La situación en la obra social no ha mejorado durante los últimos meses, en donde los prestadores de servicio y los asistentes terapéuticos, por ejemplo, no logran regularizar la deuda de meses al no cobrar por las tareas que cumplen en los tratamientos domiciliarios con los afiliados. Algo similar ocurre con los cuidadores de personas que por distintos motivos están postradas en una cama y requieren de atención.