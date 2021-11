Argentina aprobó un Plan de Transición Energética al 2030

El objetivo del plan es generar una matriz energética “inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y ambientalmente sostenible”. Según los lineamientos, la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas pasará del 61% (en el 2019) a menos de la mitad en el 2030.

“Dado que la matriz energética en la Argentina contribuye de manera decisiva en la configuración de su estructura productiva y así actúa como vector central del desarrollo económico argentino, la política económica y la política energética deben tener un enfoque integral y articulado”, indicaron desde el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

Al respecto del Plan de Transición Energética al 2030 sostuvieron que “el sistema energético debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de nuestro país, disminuyendo progresivamente los costos de su matriz energética”.

A su vez, precisaron que “esto implica garantizar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos y de calidad a todos los hogares, independientemente de su ubicación geográfica y de la condición socioeconómica”. Del mismo modo, desde el Ministerio plantearon que “esto requiere asegurar la asequibilidad de los servicios energéticos, atendiendo la situación de los sectores socioeconómicos más vulnerables, incorporando la visión sobre las desigualdades de género”.

También postulan “lograr el autoabastecimiento energético, mediante la utilización plena de los recursos más abundantes, disponibles y valiosos, de las cuencas onshore y offshore”. Por otro lado, destacan que “el desarrollo de las potencialidades gasíferas como fuente de energía principal en todo el proceso de transición puede reemplazar combustibles líquidos en toda la región y como materia prima básica para la producción de hidrógeno azul etapa previa conveniente en el tránsito de nuestro país hacia el uso pleno de energías ambientalmente sostenibles”.

En cuanto a la oferta, se plantean dos posibles escenarios: el REN 20 y el REN 30. El escenario REN 20 requiere una inversión de US$ 9.924 millones, de los cuales US$ 3.796 millones son en divisas; mientras que el escenario REN 30 requiere US$ 13.970 millones, de los cuales US$ 6.770 millones en divisas. La diferencia entre ambos escenarios es por la potencia instalada adicional en energía eólica (43% de la potencia incorporada en REN 20 y 55% en REN 30) y solar fotovoltaica (12% para REN 20 y REN 30). Ambos escenarios son analizados en función de la sostenibilidad del proceso y para ellos se considera un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2% interanual de largo plazo.