La vacunación completa redujo la mortalidad un 96,6% en la Ciudad de Buenos Aires

Un reciente estudio realizado en la Ciudad de Buenos Aires entre más de 660.000 voluntarios determinó que las vacunas “Sputnik V”, AstraZeneca y Sinopharm contra la Covid-19 reducen “significativamente la morbilidad y la mortalidad” en personas mayores de 60 años.

El trabajo fue publicado por The Journal of the American Medical Association (JAMA), una de las principales revistas médicas. El análisis estadístico se realizó del 1 de junio al 15 de junio de 2021.

“Sputnik V fue la vacuna líder en términos de la cantidad de personas vacunadas en el estudio: más del 63% de los participantes de la observación tenían el esquema completo” de dicha dosis, informó ayer mediante un comunicado el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en relación a los resultados.

Además, desde el fondo soberano de Rusia sostuvieron que “el estudio muestra que la tasa de infección disminuyó en más del 88% entre los que recibieron el esquema de vacunación completo contra la Covid-19 (dos dosis). La inoculación total se asoció con una reducción del 96,6% en la mortalidad”.

Si se analiza por subgrupos, el calendario de vacunación completa se relacionó con una reducción de la muerte por cualquier causa del 94,2% entre las personas de más de 80 años y una del 98,2% entre los de 70 a 79 años.

“Lo mismo se observó para el fallecimiento dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico de Covid-19: hubo una reducción en la muerte relacionada del 98,3% para el programa de vacunación completo (dos dosis) y del 74,5% para las personas con una dosis”, precisaron.

Las vacunas utilizadas durante el período objeto de examen fueron: “Sputnik V”, AstraZeneca/Oxford y Sinopharm. La media de edad del grupo de estudio fue de 74,4 años y de los vacunados 334.488 eran mujeres (61,8%).

“En comparación con las personas que recibieron dos dosis de Sputnik V, las personas que recibieron dos dosis de AstraZeneca/ Oxford, tuvieron un riesgo similar de infección por Covid-19 documentada durante el seguimiento y de muerte por cualquier causa”, marcaron los investigadores.

Para concluir, desde el RDIF afirmaron: “Sputnik V se ha convertido en una parte importante del programa de inmunización en la Ciudad de Buenos Aires. A la mayoría de las personas vacunadas se les ha administrado la vacuna rusa, reduciendo la cantidad de nuevos casos de Covid-19 al menos 15 veces durante los últimos 5 meses”.

“Sputnik V es una de las principales dosis utilizadas durante la campaña de vacunación en toda la Argentina, lo que ayudó a reducir 35 veces los nuevos casos de Covid-19 durante cuatro meses. La vacuna rusa ha jugado un papel decisivo en la protección de la población de Argentina y en ayudar al país a mantenerse entre los líderes en la lucha contra el coronavirus”, completaron.

Continúa la aplicación de terceras dosis en todo el país

La campaña de vacunación contra el coronavirus avanza con la aplicación de terceras dosis en todo el país. A las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Chaco, La Pampa, San Luis, Río Negro, Chubut, Salta y Tierra del Fuego se les sumaron, en la jornada de ayer, Misiones, Jujuy y Entre Ríos.

La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección. Después de haber recibido las primeras vacunas recomendadas, la nueva vacuna lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica.

Según informó el Gobierno, parte de la población objetivo de la tercera dosis para la etapa actual son los mayores de 50 años que estén vacunados con las dos dosis de Sinopharm, a quienes se les aplicará AstraZeneca. Asimismo, todas las personas inmunocomprometidas mayores de 3 años, cuya asignación de dosis será por edad. De 3 a 11 años recibirán Sinopharm, de 12 a 17 años se aplicará Pfizer o esquema homólogo, y de 18 a 39 años completarán el esquema con AstraZeneca o “Sputnik V”. A su vez, mayores de 40 recibirán dosis de AstraZeneca.

Para todos los casos, el requisito fundamental es que haya transcurrido un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la colocación de la segunda dosis de cualquier vacuna.