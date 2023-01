Juntaron firmas y buscan declarar la emergencia hídrica en La Plata

En el contexto de uno de los eneros más calurosos de los últimos años, un grupo de vecinos de Tolosa se reunió ayer en la plaza de 2 y 530. Allí se hicieron presentes para impulsar una medida que pretende darle un principio de solución a la gravísima situación que atraviesan las casas de La Plata por la escasez del agua en la región.

Integrantes de la Asamblea Vecinal de Tolosa pusieron un puesto con una mesita, sillas y planillas en la esquina de 2 y 530. Hicieron un relevamiento de firmas de los vecinos que pasaron por el lugar, para elevar un pedido formal para que se declare la emergencia hídrica en la región. Hoy el lugar de encuentro será el mismo de 10 a 18.

Las planillas con las más de 700 firmas que ayer se juntaron, sumadas a las que se puedan agregar hoy, serán presentadas durante la semana en Gobernación y también en el Municipio. Buscan lograr respuesta y apoyo por parte de las autoridades gubernamentales para que la empresa ABSA pueda aplicar medidas de acción directa ante la falta de abastecimiento de agua.

Tal cual informó diario Hoy, autoridades de ABSA recibieron a un grupo de referentes vecinales el jueves a la tarde, en la sede de 7, y 43 y allí admitieron que el problema se va a extender por lo que resta del verano; recién podrían notarse mejoras con la llegada del otoño a finales de marzo. Esto, a la luz de los hechos, fue tomado por los vecinos como una declaración de incompetencia, ya que se supone que en el otoño no hará tanto calor; por ende ya no se llenarán las piletas y las personas no van a consumir tanta agua en las casas. Es decir, la solución que ofreció ABSA es esperar a que en los barrios baje el consumo para que se normalice la presión, y mientras tanto atenuar la carencia con camioncitos que lleven agua envasada para el consumo o camiones hidrantes para llenar los tanques en las casas que justifiquen una urgencia.

El tema del agua no está en la agenda

El planteo que realizan los vecinos de Los Hornos y de Tolosa, al igual que en Ringuelet, City Bell o el mismo centro, es que el problema de la escasez de agua en toda la región no aparece en la agenda del Ejecutivo al momento de tomar acciones que beneficien a la gente.

“Vemos que se anuncian muchas cosas, que se sigue adelante con las propuestas, pero no escuchamos a nadie decir que nos van a dar una solución. Pasan los días y no podemos bañarnos bien, limpiar las casas o ir al baño tranquilos porque no sale el agua del inodoro y quedan desechos estancados. Es un asco vivir así en verano en La Plata”, recalcó Mariela en contacto con la Red 92.

Conforme lo establecido a finales del 2020, la megaobra de extensión de caños para lograr el abastecimiento y la llegada del agua con mayor presión a las casas de La Plata debería finalizar en diciembre de este año, a los fines de poder contener la enorme demanda a partir del verano que viene. Sin embargo, recién hace unas semanas se comenzaron a observar algunos movimientos y excavaciones en la zona Norte de La Plata, por donde comenzarán a ampliar la red para que luego el agua llegue con presión a todos los barrios.