La combinación de vacunas podría demostrar una eficacia superior

Dbido a la imperiosa necesidad de seguir incrementando la cantidad de vacunados a nivel mundial, se co­menzó hace unas semanas a implantar la idea de la posibilidad de combinar vacunas y así lograr agilizar la masiva campaña. Las investigaciones realizadas buscan comprobar la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de este procedimiento. Por lo pronto, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a realizar un estudio con cinco mil voluntarios. “Hemos decidido iniciar un estudio de combinación de vacunas para que las personas que recibieron el primer componente de la Sputnik V hace 30 días o más y que sean mayores de 21 años y quieran inscribirse, reciban el segundo componente de Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca”, explicaron al respecto. En conversación con diario Hoy, el epidemiólogo Eduardo Fortunato explicó: “Mucha información es bastante nueva y hay poco. Las vacunas tienen un año de existencia como mucho. Cuando uno se pone a pensar en toda la información que hay de las vacunas que usamos todos los días, esto es muy poco en comparación, pero los tiempos urgen. Hay cuestiones que además pasan por una especie de burocracia científica, acá está la Anmat. Cada institución avala la utilización de fármacos y otras cosas en el territorio. Es decir, no solo es que exista esta información, sino que estas entidades se expidan y le den legalidad”.

Por otra parte, señaló la particularidad de que la vacuna “Sputnik V” ya de por sí sola es una combinación, donde la primera no está hecha de lo mismo que la segunda. Sobre todo este procedimiento el especialista señaló: “Es como está montada hoy la lógica. Hay dos eventualidades, una es cómo se comporta en cuanto a un efecto adverso y otra en cuanto a lo que uno desea. El puntapié lógico es la Sputnik V que son dos dosis diferentes. En ningún momento se planteó la posibilidad por ejemplo de dar la Sputnik V al revés, porque no está hecho el trabajo aún, no se sabe si sirve, capaz que sí. Cualquier droga que está hecha para una situación crítica la das en personas sanas entonces la exigencia que se les impone es superior, se impone una barrera más alta”.

Hasta ahora, los trabajos demostrados en el exterior que avalan este accionar es a través de la vacuna de AstraZeneca con Pfizer o bien con Moderna. De esta forma, se estarían combinando plataformas, dado que la primera son vacunas de vectores virales, mientras que las otras dos son ARN. Ante esta situación, parecería ser que no solo es eficaz, sino que además muestra una efectividad superior. Con las vacunas que posee el país, si bien se están estudiando todas las posibilidades, los resultados indicarían que lo mejor sería combinar una primera dosis de “Sputnik V” o de AstraZeneca con una segunda de “Sinopharm”.

“En algún momento cuando pasa lo que pasa, que hay demoras lógicas, se piensa en armar otro tipo de esquema que sea razonable que permita seguir trabajando en función del objetivo real, que es que esto deje de circular lo más posible. Todo sigue estando en distintos puntos de investigación. A la larga lo que se necesita es que empiece a ser posible el intercambio, porque esta enfermedad de contacto conspira contra nuestra forma social. La única forma de seguir sosteniendo a la sociedad en la forma en que se la piensa es disminuyendo la transmisión”, cerró Fortunato.