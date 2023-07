La escuela 18 reclama mejoras edilicias urgentes

La comunidad educativa de la escuela primaria 18 de Gonnet se manifestó ayer en las puertas del establecimiento para reclamar obras edilicias. Según denuncian, los alumnos y alumnas que asisten intentan no ir a los baños por el mal estado general de las instalaciones. “Hace tiempo, pero años, que venimos pidiendo el arreglo de baños”, afirmó una integrante de la asociación cooperadora.

“La comunidad educativa se encuentra en estado de alerta y evaluando distintas medidas para visibilizar la situación y lograr un edificio digno para nuestra es­cuela”, reza un comunicado que dio a conocer la entidad en los últimos días. Sucede que, de acuerdo a la asociación cooperadora, ya presentaron “sucesivos y numerosos reclamos vinculados al estado general del edificio”, pero nunca obtuvieron respuestas.

Según precisaron, los baños de la institución ubicada sobre calle 16 al 3100 no funcionan. En concreto, están inundados y con mal olor, las descargas de los inodoros no funcionan y las puertas no cierran. “Los chicos no quieren ir a los baños porque los pisos están empapados y hay mal olor”, contaron.

Sin embargo, esta no es la única intervención que están reclamando. “Hay miles de arreglos que necesita la escuela, como la biblioteca, que está llena de humedad y debería ser un lugar superseco”, añadieron desde la cooperadora. También hay carpinterías picadas, fallas en los artefactos de gas, contrapisos rajados y filtraciones en los techos.

La movilización realizada ayer en las puertas de la escuela se hizo para pedirle celeridad tanto al Consejo Escolar de La Plata como al área de mantenimiento de la Dirección General de Cultura y Educación. Esto se debe a que, según informaron, hay licitaciones en curso, pero hasta ahora no se ha hecho ningún arreglo.