La historia de la cámara que estuvo perdida desde el 2016

Gracias a Twitter, una familia tiene más latente que nunca la posibilidad de recuperar dos años de sus recuerdos. Y esto se debe a que Milagros Castañeda, fotógrafa profesional que aprovechó el fin de semana largo de carnaval para visitar el Parque Nacional Esteros del Iberá, encontró allí una cámara de fotos semienterrada que permaneció durante unos seis años y medio debajo del agua. Lo curioso del suceso es que la tarjeta de memoria del artefacto sigue funcionando.

Finalmente, el domingo, por medio de esa red social, la mujer de Concordia comenzó la búsqueda de la familia y, tras pocas horas, logró ponerse en contacto con la dueña. Ahora, intentarán programar un encuentro para que el aparato vuelva a las manos de sus dueños, que son de una localidad balnearia bonaerense.

“La cámara la encontré en el parque provincial Esteros del Iberá. La posibilidad de verla se dio por las condiciones de sequía que hay hoy en día en el lugar y que la laguna estaba muy baja, por eso la pude ver semienterrada”, le explicó a diario Hoy Castañeda, que halló la máquina de fotos.

“En principio la agarré pensando que era un residuo que podía estar contaminando y al desenterrarla me di cuenta de que era una cámara”, siguió la entrerriana en su relato, quien agregó: “Obviamente la cámara no servía, pero probé sacar la tarjeta de memoria y si bien estaba embarrada, al ver los contactos me di cuenta de que quizás podíamos recuperar esos recuerdos”.

“Fue una sorpresa total que la tarjeta haya estado casi siete años debajo del agua y que siguiera funcionando”, dijo la también profesora de fotografía y precisó que la misma “tenía dos años de recuerdos de esa familia”. “Al mirar las fechas, desde el 2014 hasta el 2016, noté que las últimas fotos eran en la laguna”, especificó.

“Encontré en Esteros del Iberá una cámara que estuvo seis años y medio bajo el agua, la tarjeta de memoria funciona, busco a esta familia para devolverles sus recuerdos”, había expresado Milagros, el domingo, en su posteo de Twitter, en un mensaje acompañado por una imagen de la pareja.

En este sentido, Castañeda le confesó a este multimedio que “si bien esto fue el fin de semana pasado, me llevó bastante tiempo tomar la decisión de publicar las fotos. Me daba un poco de miedo por la privacidad de ellos. Probé algunas otras herramientas para contactarlos pero no se pudo, entonces elegí la foto en la que había adultos”.

Y en cuanto a la viralización que consiguió su búsqueda, la fotógrafa dijo: “esperaba el apoyo de mis amigos en la difusión pero la verdad es que no soy usuaria habitual de Twitter y me sorprendió muchísimo el entramado que se generó”. “En menos de 6 horas estaba comunicándome con Eugenia, que es la dueña de la cámara”, agregó. La sobrina de la pareja, por su lado, había respondido el posteo de Milagros y señaló: “¡Son mis tíos! Siguen juntos”.

El momento de la pérdida

Consultada sobre si los dueños de la cámara fotográfica le habían comentado cómo habían perdido el artefacto, Milagros detalló: “Hablé con Eugenia, me contó que ella estaba de paseo en los Esteros del Iberá, que salió a hacer una travesía en kayak y que le prestó su cámara a alguien que estaba en el grupo y a esta persona se le cayó en la laguna”.

“Lo que hablamos es tomarnos el tiempo para poder programar un encuentro; posiblemente va a venir ella a Concordia, Entre Ríos, para poder cerrar la historia y entregarle la cámara personalmente”, adelantó.