Realizarán el primer concurso de afiches “Arte por la Memoria”

A través de sus redes sociales, el Centro Cultural Esquina América de la ciudad, organiza el primer concurso de afiches Arte por la Memoria. La iniciativa se realiza en el marco del 40° aniversario de la recuperación de la Democracia, a 47 años del Golpe Cívico Militar de 1976, “con el objetivo de contribuir a la construcción cultural y artística de contenidos que ayuden a promover la memoria colectiva y el sentido democrático de la sociedad argentina”, indicaron.

El concurso consiste en la realización de un (1) afiche. La temática elegida por los postulantes deberá estar enmarcada o vinculada a los derechos humanos y la memoria en relación a la última dictadura argentina, la lucha por la verdad y la justicia, la militancia, la identidad, y especial énfasis en la recuperación de la Democracia, a 40 años de elecciones ininterrumpidas.

El afiche deberá tener las siguientes características técnicas: medida 70cm de alto x 50cm de ancho, orientación vertical. Formato jpg. a 300 dpi. se recepcionará en formato digital. Se recibirá un sólo trabajo por autor, indicado bajo un seudónimo que deberá consignarse en el formulario de envío.

“Será responsabilidad de los postulantes el cumplimiento de las siguientes condiciones: que sean inéditos, o sea que no se hayan hecho públicos, que sean de su autoría, que no hayan sido presentados a otro concurso pendiente de resolución y que no tengan cedidos o comprometidos los derechos de edición, publicación y/o reproducción en cualquier forma con terceros”, manifestaron.

A su vez, el incumplimiento de alguno de los requisitos “dará lugar a la desestimación de la presentación efectuada”. La recepción de los trabajos concluirá el 24 de marzo, los ganadores se anunciarán entre el 27 y 28 del mismo mes. La elección de la propuesta ganadora se realizará “democráticamente con los votos de un jurado selecto por profesores de la Facultad de Artes de la UNLP y el equipo de Esquina América”.

Se seleccionarán 5 (cinco) afiches finalistas, de los cuales se elegirá sólo uno (1) como ganador del premio. El mismo será de $15.000 junto al reconocimiento de Nora Cortiñas en el marco de la presentación del libro “Norita la madre de todas las batallas”.