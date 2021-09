La importancia de donar sangre

En la actualidad con las colectas externas y la convocatoria por los medios hay un buen número de donantes , a la fecha estamos prácticamente sin ausencias de donantes.

La decisión de donar sangre puede salvar muchas vidas, si se separa la donación por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma-.

Por cada vez que donas sangre, salvás - o mejorás - hasta tres vidas.

Además, podes llegar a salvar vidas de determinadas personas, con determinados problemas :

· las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.).

los niños y niñas con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición.las personas con traumatismos graves.muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas y pacientes con cáncer.

Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.

Y para poder ayudar tienes que cumplir con ciertos requisitos:

· Gozar de buen estado de salud.

Tener de 16 a 65 AÑOSPesar más de 50 kilos.Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados.No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.Es recomendable haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación.Es conveniente tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena completos, dependiendo de la hora en que done sangre.Llevar DNI.Que hayan pasado más de 60 días desde la última donación de sangre.

No tengas miedo en hacerlo

No hay riesgos de adquirir infecciones por la donación de sangre, ya que se usa material descartable.

Sólo algunas personas presentan malestares, de todos modos, la recuperación es generalmente rápida y pueden retomar sus tareas inmediatamente.

Además, hay muchos rumores y mitos, pero te los vamos a desmentir:

· No adelgaza ni tampoco engorda.

· No produce acostumbramiento.

· Al donar sangre NO puedes contraer ninguna enfermedad. Todo el material es estéril y desechable.

· No importa la condición sexual, si el donante o su pareja no estuvieron expuestos ni son portadores de alguna enfermedad de transmisión sexual, pueden donar. Ahora, una persona que ejerció prácticas sexuales de riesgo, es decir, sin cuidarse, no puede donar.

· No hay que esperar a que una persona lo necesite, puedes ir a donar cuando quieras, siempre ayudará.

Instituto Cultura Itálica (ICI), La Plata.

Alumnas de segundo “D