La increíble relación entre Ciro Martínez y Mick Jagger

Los Rolling Stones son sin lugar a dudas una de las bandas más icónicas de la historia mundial. A través de canciones que se convirtieron en himnos con el paso del tiempo, el grupo musical supo cómo marcar a generaciones enteras, siendo indistintos sus lugares de procedencia. Muchos artistas y bandas, tanto locales como internacionales, nacieron bajo este particular contexto. Andrés Ciro Martínez, excantante de Los Piojos y actual líder de Ciro y Los Persas, no le escapa a esta lista y así lo deja entrever cada vez que es consultado sobre el tema: “Mi papá escuchaba mucho jazz, prácticamente era solo eso. Yo, al ser el mayor, no tuve la cosa esa de mamar o de recibir discos de hermanos más grandes. Solamente escuchaba cuando iba a casas de amigos con hermanos mayores. Ahí escuché discos de Clapton, por ejemplo. Fue a los 15 que me hice fan de los Rolling Stones”. Según cuenta la anécdota, la canción que terminó de marcarlo para siempre fue Let’s spend the night together. Ahí, en Ramos Mejía, junto a otros amigos, vieron ese video y Ciro quedó totalmente conmocionado. Fue entonces cuando les comentó a sus pares que le parecería increíble estar ahí, a lo que obtuvo como respuesta un simple “sí, debe ser el Madison Square Garden”. El artista replicó: “No, qué bueno estar ahí en el escenario”.

Ciro forma parte de ese selecto grupo de personas que pudieron cumplir los sueños que los desvelaban de chicos. Además de ser reconocido junto a Los Piojos, llenando estadios y creando canciones que forman parte de la historia del rock nacional, el cantante llegó a compartir algunos momentos con Mick Jagger, donde incluso no solo le reconoció la calidad musical, sino que también le dio un regalo muy personal. El 21 y 23 de febrero del año 2006, los Rolling Stones se presentaron en Argentina por tercera vez. El estadio de River Plate fue el escenario elegido, donde los fans vibraron con cada una de las canciones. La 25, Las Pelotas y Los Piojos habían sido las bandas elegidas para servir de teloneras al show principal, que comenzó a las 21:30. “Yo ahí dije que quería conocerlos y sacarnos una foto, no me interesaba tocar. Además, nosotros como Los Piojos ya habíamos hecho un River, ya sabíamos lo que era un estadio repleto de gente”, comenzó detallando Ciro sobre la situación. Durante aproximadamente una hora y media la banda hizo saltar al público, pero fue cuando tocaron Farolito que todo cambió. “Nos llegó la noticia de que se asomaron Jagger y Richards porque tocamos Farolito y el estadio temblaba. Antes de que entraran a tocar, se sacaron fotos con las bandas teloneras y cuando vino Jagger apareció caminando y me dijo: Los Piojos good”.

Pasados los años y en su cuarta y última presentación en Argentina hasta el momento, los Rolling Stones volvieron a tener a Ciro como telonero. En esta oportunidad, año 2016, el cantante ya se encontraba con su actual banda Ciro y Los Persas. En los tres conciertos que se dieron en el estadio Ciudad de La Plata, la banda local cumplió con creces la expectativa, a tal punto que en la última jornada Mick Jagger le agradeció públicamente al cantante por haber formado parte de los recitales. “Muchas gracias a Ciro”, se ­escuchó decir al líder británico. “Que Mick Jagger me agradezca en un show suyo no sé si mucha gente puede llegar a entenderlo o ­compararlo con experiencias ­propias. Es algo muy loco, que ni yo entiendo”, reflexionó Ciro al ­respecto. Como si fuera poco, ­Jagger decidió obsequiarle una armónica autografiada, la cual el artista mostró en sus redes: “Un pequeño gigante recuerdo”, acompañaba el texto.

La muerte de Charlie Watts

“La muerte de Watts es de esas cosas emblemáticas generacionales”, supo decir Ciro en una entrevista realizada hace poco tiempo sobre el fallecimiento del exbaterista y emblema de los Rolling Stones. Comparándolo con el deceso de Maradona o Lennon, Martínez remarcó que, cuando sucede esto, “muere un poquito de uno”, y que son cosas que “marcan el paso del tiempo”.

La muerte del músico impactó fuertemente en todo el ámbito musical, que entendía que, a pesar de ser el integrante más reservado, era el corazón de la banda. “El Stone más aplaudido en las presentaciones en la Argentina. ¿Acaso por ser el más auténtico? We love you. We’ll miss you”, supo redactar en sus redes el artista argentino el año pasado.