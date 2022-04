La lucha de Alejandro por una medicación que le puede salvar la vida

Alejandro Castellano es un joven platense de 32 años que padece leucemia linflobástica B-PHI+, por lo que necesita realizarse un trasplante, pero para poder hacerlo, previamente requiere de una medicación que es importada de un muy alto costo, pero su obra social no lo autoriza.

Con este escenario, su familia y amigos iniciaron una pelea que conmueve a la ciudad de La Plata, como ocurrió hace un tiempo atrás, cuando el joven pasó por el primer trasplante de médula.

En ese momento, ante la desesperación de conseguir un donante que sea compatible, se lanzó una campaña de concientización e información de lo que es la donación de médula, un procedimiento sencillo que puede salvar miles de vidas.

“Cuando a él se le declara la enfermedad, desde la Facultad de Medicina de la UNLP hicieron una campaña para el trasplante, en ese momento por suerte salió todo bien, consiguió un donante polaco”, explicó a diario Hoy Fernanda, la mamá de Alejandro.

En ese plano, recordó que “en ese momento la difusión fue fantástica, hicieron un ateneo para explicar lo que era la donación de médula. Fueron muchas donaciones diarias constantes en el Instituto de Hemoterapia, tuvo una gran repercusión”.

El problema de Alejandro hoy

Ahora, el joven vecino de la ciudad sufrió una recaída en su enfermedad y necesita de otro trasplante, pero para eso requiere esta medicación especial. “Es muy complejo el tema de la medicación. Tuvo un trasplante el año pasado, venía todo bien hasta que cayó en recaída, necesitaban sangre del donante, pero era un señor polaco que se borró del banco alemán. Le tienen que hacer otro, el donante sería el hermano que es compatible en un 50%, pero para eso necesitan una medicación”, señaló Fernanda.

El problema surge porque “el doctor se reunió con IOMA y me mandó a decir que la obra social no le va a dar la medicación”, lamentó la mujer. “Pero la necesita sí o sí, no sé si es un problema político o qué pasa, pero estoy desesperada. Solo me interesa que mi hijo esté bien, estoy muy preocupada. Estoy todo el día en la calle moviéndome de un lado a otro, hablando con médicos”, señaló.

El tiempo pasa y en este caso es vital poder acceder a la medicación llamada blinatumomab, que tiene un costo muy alto para la familia, por eso esperan que desde la obra social les brinden una respuesta urgente.