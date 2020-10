“La matemática tiene esa mezcla de ciencia y arte”

"Me empecé a interesar por las matemáticas de chico, cuando estaba en la escuela primaria. Participaba en las olimpiadas y empecé a descubrir que las ciencias exactas me gustaban mucho. En particular la matemática me atraía, por lo que le encuentro de belleza, de determinar que algo sea cierto o no sea cierto, y poder realizar pruebas y resolver problemas”, le contó a diario Hoy Iván Angiono, doctor en Matemática.

El premio que obtuvo de parte de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe 2020 este año iba a entregarse en el marco del Coloquio Latinoamericano de Matemáticos en Montevideo, en el mes de julio. Sin embargo, por la pandemia el congreso fue pospuesto y se decidió hacer la entrega de manera virtual el pasado 14 de septiembre.

En la ceremonia en cuestión se premia a cuatro matemáticos que trabajen en América Latina y el Caribe menores de 40 años; se basa en investigaciones que hayan realizado en matemática. En esta oportunidad, además de Iván, fueron galardonados una joven que trabaja en Brasil, un matemático de México y otro de Uruguay.

“La investigación que realizo es en matemática pura, específicamente en cuestiones de álgebras. El tema específico es álgebras de Hopf y lo que puedo explicar es que el trabajo consta en clasificar ciertas estructuras matemáticas que aparecen describiendo fenómenos de la naturaleza”, especificó.

En ese sentido, aclara que hay un paso alejado en cuanto a qué fenómenos de la naturaleza se hacen, pero está relacionado con fenómenos de la física cuántica y la explicación de los comportamientos de muchas partículas pequeñas y cómo se mueven. “Lo que uno trata de hacer es intentar describir de qué forma se comportan esos fenómenos”, explicó.

“Empecé a notar una vocación científica, esto de plantearse unos problemas y querer encontrar soluciones, en particular en la matemática. Para mí tiene esa mezcla de ciencia y arte en cuanto a las cosas que uno produce y descubre, fue lo que siempre me atrajo”, consideró.

Angiono nació en Trenel, un pueblo de 4.000 habitantes, cercano a General Pico, en La Pampa, y actualmente se encuentra trabajando en el Centro de Investigación y Estudios de Matemática del Conicet, en Córdoba, donde es docente de la universidad.

“Estoy convencido de que una mejor educación en ciencias permite discernir, comprender mejor cualquier situación, y eso puede llevar a la sociedad a ser mejor, a realmente razonar sobre lo que pasa. No hace falta llegar a ser científico para ser crítico, preguntarse por qué pasa algo, sino simplemente estar motivado por preguntas, y desde ese convencimiento me gusta educar”, concluyó.