La muestra fierrera de Almirante Brown podrá visitarse hasta fin de mes

Los aficionados a las motos, el rock, el comic y el arte contracultural que se hayan perdido el fin de semana pasado la muestra Custom & Street Art en Almirante Brown, con música y actividades en vivo, o que quieran repasar las diversas expresiones artísticas presentes, aún pueden disfrutar, porque la parte estática de la muestra seguirá en exhibición en la Casa Municipal de la Cultura hasta los últimos días de este mes.

Organizada por la Municipalidad local, “la Muestra”, como la conocen sus fanáticos, tuvo ya tres ediciones, la última de ellas el sábado 23 y domingo 24 de abril. Consiste en una exhibición de motocicletas y automóviles de diferentes épocas; y de obras de distintas formas artísticas, como pintura y escultura, en las que se aprecian las influencias de movimientos como el punk, el grunge, la historieta y la ficción post-apocalíptica, y la cultura callejera norteamericana.

Durante el fin de semana del evento hubo presentaciones musicales, entre ellas las de las bandas Rock Overall, Camionero, Malditos Diablos, Debbie Lee and the Hornetboys y los Vintage Boys; y artistas de diferentes disciplinas trabajando en vivo, como Prichus, una pintora que se dedica a intervenir motos, autos, tablas e instrumentos musicales, entre otras cosas. Entre las obras que se pudieron contemplar había esculturas realizadas con partes de vehículos, calaveras pintadas, indumentaria motoquera y skates customizados.

La mayoría de las obras de arte que formaron parte del evento siguen expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (Macab), en la dependencia ubicada en Esteban Adrogué 1224, de la ciudad de Adrogué. La exhibición se puede visitar de lunes a sábado entre las 12 y las 18, hasta fin de mes. La entrada es libre y gratuita.