La mujer que desafió al Paraná para concientizar sobre el medioambiente

Ayer a las 8:57 de la mañana, luego de la ceremonia en la que fue declarada Huésped de Honor y después de haber sido suspendido el 27 de marzo y reprogramado el evento, Daira comenzó la aventura que tanto esperaba. Entrenó por largo tiempo, ya que su amor por la naturaleza la llevó a tomar la decisión de realizar un sueño que hace pocos años atrás, en 2019, fue cumplido por el nadador correntino y organizador del evento Nicolás Segurado. En esa oportunidad se había lanzado a las aguas del Paraná con el fin de ayudar a un comedor de dicha provincia.

Esta nadadora con tan solo 26 años de edad de General Roca, Río Negro, es deportista de alto rendimiento, compite en el circuito mundial de Ultra Maratón y en 2019 su posición en el ranking fue en cuarto lugar. Además, es instructora de actividades acuáticas. Se considera activista ambiental y desde que tiene uso de razón ama el agua.

A los 12 años fue que comenzó con este deporte que la apasiona, dos años después llegaría el interés por las aguas abiertas. A los 17 años nadó la primera carrera de Ultra Maratón de 30 kilómetros. Así fue como emprendió su camino para ser una profesional en esta disciplina.

“Mi acompañamiento para este evento ha requerido mucha entrega de mi parte. Le pongo todo mi compromiso e intento cada día dar lo mejor tanto física, mental y espiritualmente”, expresó Daira.

Con un hermoso clima que acompañó su recorrido a lo largo del día, su equipo de apoyo estuvo constantemente acompañándola y arengándola, como lo estaba haciendo su mamá, para que cada brazada sea un envión hacia la lucha que lleva adelante Marín: concientizar a la sociedad sobre el cuidado de nuestro planeta.

“Amo el agua, nadar me conecta con la naturaleza, me da amor y felicidad. Me permite crecer y ver la vida con armonía. Nadar es mi camino”, comentó la atleta.

Recordemos que la travesía es parte de su entrenamiento con vistas al campeonato mundial 2021 de maratones acuáticas FINA Ultra Marathon Swim Series, en el cual representó al país en distintas oportunidades durante el año, alrededor del mundo.

“El camino de cumplir mis sueños deportivos siempre me lo he tomado como un camino de auto superación. No ha sido fácil o el ideal que muchas veces imaginé, pero sí el perfecto para hacerme crecer y ser una mujer más integra y dar lo mejor de mí”, expresó la nadadora.

Marín arribó a las 19. 17 a la playa de Arazaty de la capital correntina, donde fue recibida con un gran despliegue para celebrar su llegada. El evento contó con el apoyo de organizaciones gubernamentales, deportivas e instituciones privadas y la cobertura exclusiva del programa de televisión especializado en agua Elemento Vital. El agua en el siglo XXI, que realizará un capítulo documental.