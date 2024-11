La NASA ofrece 3 millones de dólares a quien solucione el problema de la basura en la Luna

La NASA organizó un concurso donde ofrece 3 millones de dólares para encontrar soluciones innovadoras de reciclaje en el espacio, en vistas de una futura colonia espacial en nuestro satélite natural. A medida que la agencia espacial prepara misiones de exploración más largas, incluida la exploración lunar a través del programa Artemis, la necesidad de soluciones eficientes para manejar los desechos en el espacio se vuelve cada vez más urgente. No se trata solo de optimizar los recursos disponibles, sino de garantizar la sostenibilidad de las futuras expediciones, un aspecto clave si se busca establecer una presencia humana a largo plazo fuera de la Tierra.

El LunaRecycle Challenge no es un desafío sencillo. Está orientado a desarrollar tecnologías que no solo reduzcan los desechos, sino que conviertan estos en recursos útiles para los astronautas en la Luna y en futuras misiones al espacio profundo. Esta competencia pone el foco en un problema práctico y crucial: los desechos generados por los astronautas no son simplemente basura que pueda ser descartada; los elementos como envases, ropa, y materiales de experimentos científicos deben reciclarse o reutilizarse de manera eficiente.