La nave Lucy de la NASA llevará al espacio un mensaje para los humanos del futuro

El próximo 16 de octubre, la NASA enviará al espacio a su sonda Lucy, cuyo objetivo será estudiar cinco asteroides troyanos de Júpiter, que orbitan tanto delante como detrás del planeta. Pero la nave no irá sola, llevará consigo una cápsula del tiempo con mensajes dirigidos a los humanos del futuro.

Después de que Lucy termine de visitar un número récord de asteroides para una sola misión en 2033 (8 asteroides en 6 órbitas independientes alrededor del Sol), la nave continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante al menos cientos de miles de años.

“Es fácil imaginar que algún día en un futuro lejano nuestros descendientes encontrarán a Lucy flotando entre los planetas”, dijeron desde la agencia espacial estadounidense. Por lo tanto, el equipo eligió poner una cápsula del tiempo a bordo en forma de placa, que se instaló en una ceremonia en Lockheed Martin Space en Littleton, Colorado, el pasado 9 de julio.

La sonda espacial, llamada así por la canción de Los Beatles, “Lucy in the Sky with Diamonds”, viajará con mensajes de algunas figuras importantes, “individuos que nos han pedido que contemplemos el estado de la condición humana así como nuestro lugar en el universo”, destacó la NASA.

Entre ellos, se encuentran premios Nobel de Literatura, los Poetas Laureados de los Estados Unidos y músicos, como los miembros de la banda que inspiraron el nombre de la misión. "A Johnny le encantaría. Bueno, si encuentras a alguien ahí arriba Lucy, envíale paz y amor de mi parte", expone en el mensaje Ringo Starr.

Esta no es la primera vez que se envían mensajes al espacio pero sí es la primera cuyo destinatario son los humanos. En los años 70, la NASA llevó información sobre nuestra especie con el objetivo de que si algún extraterrestre la encontraba, pudiese contactarnos.

El primero fue una placa que se envió en 1972 gracias al astrónomo Carl Sagan, que aprovechó la misión de la sonda 'Pioneer' para incluirla. En ella, incluyó un pictograma para que quien la encuentre pudiese localizarnos: a 14 púlsares del sol. Además, añadió un esquema del sistema solar en el que se podía ubicar la Tierra, emisora de la sonda.

Unos años después, en 1977, la sonda 'Voyager' viajó con una canción de Chuck Berry y el mensaje "saludos desde la Tierra" en 55 idiomas diferentes.