La ONU eligió al fotógrafo bonaerense Nicolás Marín como Embajador de la Buena Voluntad

Nicolás Marín Benítez, un joven de 24 años, de la localidad bonaerense de San Miguel, que se especializa en fotografías submarinas y de la naturaleza, fue seleccionado por la Organización de Naciones Unidas como “embajador de buena voluntad” para Unicef, la organización dedicada a la infancia, con la misión de llamar la atención sobre la situación de los niños más vulnerables.

“Tengo un nuevo rol dentro de las Naciones Unidas: expandir la paz mundial a través de los océanos y apoyar causas humanitarias”, anunció el joven activista ambiental y explorador bonaerense a través de sus redes sociales. En el 2009, Lionel Messi fue reconocido con este honor.

Benítez fue elegido en 2023 como uno de los 100 jóvenes líderes del mundo en la Our Ocean Conference 2023, una actividad organizada por la Unesco que documenta el cambio climático en el Polo Norte, Noruega, Islandia, Islas Galápagos, Aruba, Panamá, Londres, Fernando de Noronha y Baja California Sur.

Vale destacar que como explorador de la publicación National Geographic recibió la invitación para participar de la expedición Darwin 200, organizada por el documentalista de la BBC Stewart McPherson, que busca recrear el viaje del naturalista Charles Darwin que lo llevó a formular su Teoría sobre la Evolución de las Especies.

“La vida no me para de sorprender, estoy muy contento de poder asumir este roll y hacer mi mayor esfuerzo para lograr los objetivos. Jamás imaginé ni el uno por ciento de todo lo que me está pasando en la vida. Quién sabe, algún día llegaremos al Nobel de la Paz”, se ilusionó Marín.

Según la ONU, “los Embajadores de Buena Voluntad no solo destacan en sus campos, ya sea cine, televisión, música, arte o deportes, sino que también comparten el compromiso de hacer del planeta un lugar mejor para todas las personas. A través de sus plataformas de alcance mundial y su influencia entre audiencias que trascienden las fronteras nacionales, nuestros Embajadores concientizan y movilizan el apoyo para ayudarnos a combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr un planeta saludable y un futuro sin pobreza y desigualdad”.