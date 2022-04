La película de Calabozos & Dragones ya tiene titulo

La película de Dungeons & Dragons (Calabozos & Dragones) es esperada desde el 2015 cuando Warner Bros. adquirió los derechos de la franquicia. Más adelante fue el estudio Paramount Pictures el que se adueñó del nombre y empezó la campaña para desarrollar el film. Hoy ya tenemos nombre para referirnos a ella, Honor Among Thieves (Honor Entre Ladrones), y la fecha tentativa de estreno es el 23 de marzo del año próximo.

Chris Pine, el capitán Kirk en la nueva saga de Star Trek, actuará en la película y reveló en una entrevista que esta tendrá elementos Game of Thrones mezclado con Monty Python and the Holy Grail (‘’Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores’’ en Latinoamérica), en conjunto con distintos guiños a los 80’s época de auge del juego de rol de mesa. Junto a Pine actuarán Regé-Jean Page conocido por la serie Bridgerton, Michelle Rodríguez de la saga Rápido y Furioso, Justice Smith protagonista de Detective Pikachu, Sophia Lillis la jovencita pelirroja de IT; Hugh Grant será el villano en la obra.

Dungeons & Dragons (D&D) es un juego de rol de mesa creado por Gary Gygax y Dave Arneson, su primera edición fue publicada en 1979. Esta clase de juegos proponen una serie de reglas guía para desarrollar una historia en conjunto entre jugadores y un director de juego. Los jugadores son los personajes principales de la narración mientras que el director de juego propone desafíos que avancen la trama que él propone. Contando con múltiples mundos con historias intrincadas, D&D adaptó estas a una gran cantidad de novelas fantásticas, supo tener una serie animada y recibió 3 adaptaciones a película que no tuvieron el éxito que disfruta el juego de mesa.

Llegando al común de la gente luego de la primera temporada de Stranger Things, hace ya varios años que este tipo de narrativas retomaron el éxito que tuvieron durante los 80’s y hoy en día hay incontables podcast de distintos grupos que transmiten sus historias al público. Uno de estos podcast, Critical Rol, llegó a la pantalla de Amazon Prime con su serie animada que adapta la primera temporada del show de rol en vivo, La leyenda de Vox Machina.