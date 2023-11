La Plata, aprobada: aseguran que el 60% de los platenses recicla en sus casas

Las y los vecinos de La Plata y la región podrían considerarse aprobados si se tomara una prueba del nivel de conciencia ambiental que poseen y esto es porque el 60% de ellos reciclan en sus hogares, colaborando con el trabajo de cientos de personas que viven de ello y con el cuidado de la ciudad.

“Hay un alto porcentaje de personas que entienden lo que es la separación en origen, mucha gente lo viene haciendo desde hace muchos años. Hay un gran porcentaje de acompañamiento en la recuperación de materiales reciclables y también al trabajo que hacen los compañeros cartoneros. En La Plata un 60% recicla; el resto es gente que quizás no tiene interés, no tiene tiempo o no sabe”, señaló a diario Hoy Marisa Cantariño, a cargo de la Dirección de Economía Popular de la UNLP.

Así, con el objetivo de llegar al 40% restante, llevan adelante propuestas de promoción ambiental, con las que explican no solo la importancia del reciclado, sino también el trabajo de las y los cartoneros.

“Es algo fácil, es cuestión de costumbre poder reducir los húmedos de los reciclables. Se necesita mucha información para que la gente pueda entender por qué es importante y en eso estamos”, señaló Cantariño.

Por eso, se brindan charlas en escuelas, facultades, clubes y todo espacio donde se pueda o los llamen para poder explicar. Asimismo, se hace promoción en los barrios puerta a puerta y en las plazas.

“El punto azul es un lugar de acopio, ahí se puede ver cómo se trabaja. Hay varios, muchos en escuelas, en las facultades, en centros culturales a donde los vecinos pueden acercar sus materiales. Si es mucha cantidad, nosotros nos acercamos cuando nos llamen”, señaló. Vale aclarar que se puede encontrar el punto azul más cercano a través del Instagram Recicladores Unidos.

Del mismo modo, Cantariño explicó que hay unas 220 personas que trabajan en este sector en la región, que salen todos los días con un circuito puerta a puerta. Una vez que terminan, suben los bolsones a un camión y llegan al centro donde inicia el proceso de clasificación. En el medio, la promoción que funciona como enlace entre el vecino y el recuperador urbano.