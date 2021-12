La Sociedad Argentina de Pediatría se mostró a favor de la vacunación en menores

La Sociedad Argentina de Pediatría, luego de algunos idas y vueltas en torno a lo que es la vacunación de Covid-19 en menores de edad, decidió emitir un comunicado donde muestra todo su apoyo a la campaña de inmunización para este grupo etario al destacar que es segura y eficaz.

Dentro del documento, la organización brindó una serie de razones sobre la importancia de vacunar a los más chicos, al mismo tiempo que detalló los eventos adversos registrados en las tres vacunas habilitadas, es decir, ­Sinopharm, Pfizer y Moderna. “Evaluar la efectividad real de una vacuna es extremadamente complejo y requiere varios años. No obstante, en los países con alta tasa de vacunación se ha visto una disminución clara en la cantidad de contagios y, sobre todo, disminución de la mortalidad”, co­mienza remarcando el informe.

Los especialistas afirmaron que el antídoto “no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también contribuye a lograr protección comunitaria”. “La inmunización contra la Covid-19 resulta una intervención esencial para controlar la pandemia a largo plazo. Las vacunas pueden desempeñar un rol clave en la disminución de la mortalidad, así como en el impacto sobre la infección severa y la transmisión del virus”, destaca el comunicado. Por otro lado, afirmaron que la vacunación beneficia a las poblaciones más vulnerables a la Covid-19 y que la decisión de vacunar a niños pequeños en base a los datos limitados hace “aceptable” la recomendación de vacunación voluntaria de este grupo etario, entendiendo que se desarrollan en plataformas previamente conocidas.

En lo que respecta a los eventos adversos, los catalogaron “como cualquier situación de salud no esperada (síntoma, signo no intencionado, alteración de laboratorio o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con esta”. Sobre este punto detallaron que, de una aplicación total de 1.932.165 dosis de Sinopharm, cada 100.000 hubo 7,9 Eventos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) y 1,2 de forma grave. En lo que respecta a Moderna, sobre 1.055.244 cada 100.000 dosis se provocaron 30,9 eventos y 2,7 graves. Por último, de 1.741.476 de Pfizer, cada 100.000 dosis hubo 9,1 ESAVI y 1,1 de forma grave.

“En adolescentes se aplicaron 2.796.720 dosis y se registraron 484 ESAVI (17,3 cada 100.000 dosis aplicadas). En niños y niñas se aplicaron 1.932.165 dosis y se registraron 153 ESAVI (7,9 cada 100.000 dosis aplicadas). En el análisis de los eventos clasificados como relacionados a la vacunación, se evidencia que la reacción local con o sin fiebre, síndrome seudogripal, cefalea, mialgias, artralgias, astenia, escalofríos y alergia fueron los diagnósticos más frecuentes”, concluye el documento.