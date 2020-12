La UNLP analiza el impacto de la pandemia en pacientes con cáncer

El Instituto Nacional del Cán­cer aprobó el financiamiento de un proyecto presentado por un grupo de profesionales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. La iniciativa, denominada “Cáncer y Covid-19”, consiste en trabajar en el territorio para hacer un relevamiento epidemiológico sanitario con pacientes oncológicos y ver qué relación tienen con el coronavirus.



“Nosotros tenemos 32.000 personas que han sido encuestadas con el trabajo de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina que trabajaron en diferentes barrios populares de Ensenada, Berisso y La Plata a través de una encuesta general, enfocando otros aspectos de la Covid-19. Uno de los ítems que se les consultaba era si habían cursado otras patologías como asma, EPOC, cáncer, chagas, hipertensión, diabetes”, le explicó a diario Hoy Ignacio León, investigador y director del proyecto.

El trabajo que van a realizar es un “proceso de revinculación”. Una vez que tengan toda la información procesada van a regresar a los barrios y contactar a esas personas para volver a realizar una encuesta más amplia y detallada respecto a la enfermedad oncológica que tuvieron.



“La idea es indagar cómo el ASPO y la pandemia afectaron de alguna manera la atención primaria de salud y, en ese caso, confirmar si tuvieron o no Covid, y el grado de severidad. Teniendo cáncer, cómo afecta a su condición general el haber contraído Covid, es decir si tener una enfermedad de ese tipo condiciona desde el punto de vista sanitario”, agregó.



Además, pretenden estudiar otras enfermedades importantes, como la diabetes y la hipertensión arterial.



“También indagamos sobre esas dos patologías que, a diferencia del cáncer, son más silenciosas y aparecen síntomas ya en un estado tardío si la persona no tiene información y no se hace los chequeos correspondientes, que es un análisis de sangre para ver cómo tiene por ejemplo los niveles de glucosa o tomarse la presión”, expresó.



“Lo que buscamos con este trabajo es generar una prevención y una campaña de difusión de salud de este tipo de patologías con el fin de prevenir. Poder accionar políticas de salud que mejoren la calidad de vida de la gente”, concluyó el investigador.