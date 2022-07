La UNLP impulsa el consumo de pescado en la dieta como apoyo a la campaña Pesca Soberana

La inclusión del pescado en la dieta es una propuesta que impulsa la Universidad de La Plata (UNLP), no solo para poder sumar un producto marino a la alimentación regular, sino como apoyo a la campaña Pesca Soberana que impulsan los excombatientes de Malvinas para llevar ese producto a los comedores.

Según especificaron desde el equipo de nutrición, comer pescado aporta grasas saludables y ácidos grasos omega 3 que el cuerpo humano no produce por sí mismo y tienen funciones protectoras del corazón y el cerebro. Además, disminuye los triglicéridos en sangre, lo que ayuda a disminuir enfermedades coronarias. En otro punto, destacaron que es aportante de nutrientes como proteínas, vitaminas y minerales. “El pescado es una carne saludable y nutritiva pero en nuestro país su consumo es muy inferior al de embutidos, carne vacuna y pollo”, destacaron.

Esto se relaciona con la cocción. Es que muchas personas no lo comen porque no saben cómo hacer para cocinarlo o porque su sabor resulta fuerte. Por eso, desde la casa de altos estudios destacan que el pescado se puede incluir en guisos, ensaladas, milanesas, hamburguesas, rellenos de tartas y empanadas, sopas y croquetas; además de que puede cocinarse al horno, a la plancha, la parrilla y frito, aunque esta última no es la opción más saludable.

Por eso, también es clave considerar algunos aspectos a la hora de elegir el pescado, entre ellos que tenga olor suave; que los ojos se vean brillantes y salientes; que la carne sea firme y brillante; y las branquias se vean de un rojo intenso brillante.

Entre las variedades se destacan el mero, el cazón y el pejerrey, pero lo aconsejable es comer siempre los pescados de temporada o estación, ya que además de ser más económicos, su pesca es reciente.

Una mirada social de la pesca

Esta propuesta de impulso al consumo se relaciona con el proyecto de los excombatientes de repartir pescado fresco de manera solidaria a los comedores de la ciudad y la región.

“Tenemos la propuesta de distribución de pescado en los comedores, siempre dependiendo de las donaciones que nos hicieron las empresas pesqueras. A partir de ese contacto y de un estudio que hicimos, sostenemos que la pesca social podría dar una mano muy grande en estos momentos. En pandemia repartimos más de 30 toneladas en más de 80 comedores de La Plata, Berisso y Ensenada. Traemos las donaciones al Centro ex combatientes islas Malvinas (Cecim) y los comedores vienen a retirarlo. El pescado necesita conservar la cadena de frío, como cualquier carne. No tuvimos ningún intoxicado, ni chicos con problemas con las espinas”, dijo a diario Hoy, Hugo Robert, uno de los referentes del espacio.

Asimismo, remarcó que decidieron dar este paso “porque el compromiso que tenemos con nuestros compañeros caídos es la lucha por la soberanía. Los británicos nos usurpan las islas y el mar. La pesca es el primer paso para discutir qué país marítimo queremos, si no nos pensamos como país marítimo es difícil dar la pelea. La pesca es la llave”.