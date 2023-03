Largas colas en la terminal por un paro complicó la mañana de los platenses

Como consecuencia del paro de la línea de colectivos 195, popularmente conocida como “Costera”, cientos de platenses vieron sus vidas trastocadas desde muy temprano, justo antes de ir a trabajar y estudiar.

Se trata de la línea que conecta La Plata con la Capital Federal y que utilizan cientos de personas a diario para desempeñar sus actividades. La empresa decidió paralizar el servicio y muchos usuarios se enteraron al llegar a la terminal.

En tanto, algunos pasajeros señalaron que también la línea 129, de la empresa Misión Buenos Aires, que también va hacia CABA, funcionaba con frecuencia reducida, aunque desde esa compañía no informaron ninguna medida de fuerza.

“Todos los días me tomo el Costera para ir a trabajar a Capital, si bien es más caro que el tren, llego más rápido y me deja cerca del trabajo, pero por este paro me tuve que venir a tomar el tren, voy a llegar justo y quizás hasta llegue tarde”, lamentó Carolina, una joven que esperaba el arribo del tren Roca.

Esa historia se replicó en decenas y decenas de personas que debieron hacer malabares para poder llegar a tiempo a clases o al trabajo. Debido a la interrupción total de la Línea 195 y la reducción de servicios de la Línea 194 y 129, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo del Ministerio de Transporte, realizó actas de sanción.