Las aventuras de siete platenses que desafiaron las alturas del volcán Lanín

El desafío de superarse, el deseo de cumplir una meta o la expectativa de alcanzar un sueño son cosas que mantienen con vida la ilusión de las personas.

Escalar hasta la cima de un volcán no es cosa de todos los días, y siete platenses decidieron realizarlo. Se trata de Gonzalo, Lucas, Federico, Gastón, Juan Ignacio, Gabriel y Leandro, quienes pasaron dos intensos días de caminata para subir los más de 3.000 metros de altura en el pico que está en la provincia de Neuquén.

En contacto con diario Hoy, Leandro Guerreño explicó la experiencia, narró sus sensaciones y describió el momento que vivieron en uno de los lugares más vistosos del sur de la Argentina.

—¿Cómo comenzó esta aventura?

—Cuando éramos chicos siempre nos interesó la naturaleza en su máxima expresión, pero sabíamos que iba a ser muy fuerte. Hay una persona que maquinó esta idea y es Gonzalo, alias “Sherpack el Osito Weed”.

—¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? ¿Se les hizo difícil?

—Cargar una mochila con 18 kilos en la espalda no creo que sea tarea cotidiana de nadie. El momento en que llegás al estacionamiento y el guía te pasa a explicar cómo ponerte la mochila es fundamental, porque si no, no das ni 10 pasos. Desde ese momento ya sabés que va a ser una travesía muy difícil. Imposible no, difícil sí.

—¿Cuándo llegaron a la cima qué sentiste?

—Para mí fue un logro, una meta cumplida. En otro viaje también me gustaría subir el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, que es otro tipo de aventura.

—¿Alguno de ustedes había hecho alguna promesa?

—Fue más por aventura. Por ahí alguno tendría alguna cuestión personal y no la exteriorizó. Nosotros somos siete chicos de acá de La Plata que subimos, pero el grupo es más amplio, somos 12. Cabe mencionar que había una persona de 56 años que es maratonista y había corrido hace poco 42 kilómetros. Tiene un resto físico enorme y subió; le dolió.

—Ustedes son siete platenses; me imagino que les gusta el fútbol…

—Hay hinchas de Estudiantes, Gimnasia, San Lorenzo y Boca.

—¿Qué reflexión tenés sobre la aventura?

—Un señor antes de subir nos dijo algo anecdótico: nosotros le decíamos que queríamos llegar arriba porque somos orgullosos y él nos dijo la montaña te acomoda, y la realidad es que sí, un poco te acomoda y te das cuenta que sos una hormiguita y que depende de un par de factores para llegar. La naturaleza impone.