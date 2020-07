Los clubes de barrio trabajan en un protocolo para salir a la cancha

En esta semana podemos estar terminando el protocolo”, aseguró a diario Hoy el presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba. Por estas horas, el organismo que nuclea a más de 380 instituciones de la ciudad está trabajando de manera conjunta con la Dirección de Entidades de la Municipalidad sobre un protocolo sanitario que podrá ser utilizado una vez que la actividad esté habilitada.

“Estamos haciendo un protocolo por iniciativa de la Federación con varias ideas que fueron acercando los dirigentes. La idea es tener un protocolo-marco. De aquí van a salir las pautas generales. Después, cada institución lo adaptará”, señaló Alba en diálogo con diario Hoy.

Instituciones deportivas y culturales, incluidas las bibliotecas podrían tener listo un protocolo que regule la actividad en materia sanitaria hacia el final de esta semana. Si bien el anteproyecto definitivo no está confeccionado todavía, Alberto Alba adelantó algunas pautas. “Lo más establecido es lo relativo a la salubridad: que haya alcohol en gel, que estén todos los servicios sanitario adecuados, que los chicos que practican actividades no se cambien en el club sino que lleguen cambiados con ropa deportiva desde la casa. Que no se bañen en el club. Todas medidas precautorias para evitar riesgos”, señaló.

El presidente de la institución dijo además que las pautas correrán para personas de todas las edades que practiquen actividad y, en general, para toda persona que entre a una institución.

En tanto, sostuvo que las bibliotecas tendrán un protocolo “especial”, sobre todo en lo relativo a la entrega y devolución de los libros. Sobre este aspecto, planean contar con un sector apartado donde ingresarán los libros devueltos para su posterior desinfección.

En la reunión virtual llevada a cabo entre la Federación y autoridades del municipio, además de trabajar sobre el borrador del protocolo “se avanzó en gestiones con programas nacionales de subsidios como Clubes Argentinos, Clubes en Obras, de tipo culturales como provincia y sobre subsidios locales y tema bibliotecas populares”, según informó en un comunicado la Federación. Alba remarcó la necesidad de contar con ayuda estatal, ya que “no tenemos ninguna ayuda del Estado, todo lo hacemos a pulmón. Estos últimos cuatro años la pasamos muy mal con las exorbitantes tarifas”, concluyó.