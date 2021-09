Los empleados de comercio celebran un día muy especial

A raíz de celebrarse el Día del Empleado de Comercio, se anuncia un arranque de semana con muchas persianas bajas y una reducción en el ritmo de las acciones comerciales en el centro de La Plata, según las consultas realizadas por este multimedio.

Si bien el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, en varios rubros comerciales se trasladará a mañana, a los fines de permitirles a los empleados que trabajan en este sector disfrutar de un descanso o franco extra.

La medida generó algunas discusiones y debates internos, ya que no faltaron aquellos que aludieron al año y medio de pandemia en el que varios comercios en La Plata y el país tuvieron que cerrar sus persianas de manera definitiva por no poder trabajar o vender, especialmente durante el año pasado.

“He pasado crisis como por lo menos 20 veces en mi vida. Tengo comercio desde el año 88. Pero a diferencia de otras veces, en las cuales veía cómo podía terminar y cómo me podía preparar para salir a flote, ahora no se ve un horizonte claro. Tengo mucha experiencia en el rubro, pero con todo esto que pasó con la pandemia estoy muy preocupado porque no hay una salida clara”, expresó Alberto Matarolo, un reconocido comerciante de calle 7, que tiene un negocio de marroquinería a metros de Plaza Italia y se maneja en el rubro desde hace más de 30 años.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), en acuerdo con las cámaras empresarias del sector, estableció trasladar el feriado que es el 26 de septiembre para la jornada de este lunes.

El sindicato recordó en su página web: “Nuestro día, establecido para el 26 de septiembre por la ley 26.541 y ratificado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical”.

Este lunes la mayoría de los comercios permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio. Algunos rubros, como las cadenas de supermercados, no estarán abiertos.