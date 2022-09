Los problemas por los bidones de agua de ABSA no cesan en Gonnet

“Es una vergüenza lo de ABSA, hace como cinco años el agua de red está contaminada” gritó una vecina de Gonnet fuera del Centro Comunal de esa localidad.

Varios vecinos de una gran parte de Gonnet no cuentan con agua potable para su vida diaria desde hace años, entonces ya se acostumbraron a tener que acercarse hasta el Centro Comunal de calle 15 Bis y 495, para poder acceder a los bidones repartidos por ABSA.

Como bien informó diario Hoy, tiempo atrás había comenzado una polémica porque algunos vecinos informaron que había gente que no era del barrio que se estaba llevando los bidones disponibles. Por este motivo, se habrían puesto más reticentes a la hora de repartirlos. Lo ocurre ahora es que directamente usuarios de años no pueden acceder a los bidones por esta situación.

Celia, jubilada de 80 años también contó: “Fui a buscar bidones de agua potable al Centro Comunal de Gonnet y no me dieron porque estoy a más de tres cuadras del lugar. Yo vivo hace más de 50 años, frente al Hospital San Roque. Es una vergüenza lo de ABSA, hace como cinco años el agua de red está contaminada y no es bebible y nos daban esos bidones. Pero ojo, la boleta mensual llega siempre puntual”.