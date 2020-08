Los riesgos de interrumpir las consultas

Por primera vez, 26 sociedades médicas argentinas se unieron y adhirieron a un documento conjunto para advertir sobre los riesgos que conlleva la interrupción de las consultas y la suspensión de tratamientos por parte de los pacientes.

La enfermedad cardiovascular en la Argentina provoca entre 90.000 y 100.000 muertes cada año, y es la primera causa de mortalidad. En estos meses, la pandemia precipitó una disminución en la atención cardiológica mayor al 50%, incluidas las internaciones por emergencias y los procedimientos cardiovasculares.

“De mantenerse la actual situación de sub-atención hasta octubre, podría haber en el país entre 6.000 y 9.000 muertes adicionales y prevenibles por afecciones cardiovasculares”, alertó a diario Hoy José L. Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).

El médico agregó que “es una proyección estadística, porque dar un número es un poco complicado por la incertidumbre”. Sin embargo, enfatizó: “Prevemos que vamos a tener un aumento de la mortalidad cardiovascular por diferentes razones. Sobre todo, porque se ha dejado de atender normalmente a la enfermedad”.

El temor al contagio de la Covid-19 es una de las principales causas por las que los pacientes dejan de concurrir a las instituciones sanitarias para someterse a los chequeos generales. A su vez, personas con cirugías programadas decidieron postergarlas a raíz de la pandemia. Al respecto, el presidente de la SAC expresó: “Las prácticas que más disminuyeron están relacionadas, primero, a la admisión de pacientes al hospital, y segundo, a todas las intervenciones que tienen que ver con la hemodinamia y la cirugía cardiovascular”.

El presidente de la SAC indicó que están registrando un aumento en la mortalidad de los pacientes internados por infarto de miocardio. A la vez, explicó: “Hay una cantidad, no bien medida, de gente que muere en su casa. A veces, es muy difícil saber la verdadera causa de muerte de una persona que falleció en su casa, porque el certificado de defunción en Argentina es muy inespecífico. Generalmente, dice paro cardiorrespiratorio no traumático, pero en su mayoría no se llega a clarificar”.

“A quienes tienen miedo, les diría que hagan un esfuerzo por controlar ese temor, que sepan que existen los corredores seguros y que las instituciones y sistemas de salud están perfectamente protocolizados para poder atender a los pacientes con Covid-19 y sin Covid-19”, sintetizó Navarro Estrada.