Luján: una fe que nunca se pierde

Como cada sábado de octubre una gran cantidad de fieles caminan hacia la basílica de Luján para agradecer y hacer pedidos. Ayer se dio la 50° edición de la peregrinación, bajo el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos unidad”. La caminata se comenzó desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y el clima acompañó con un sol radiante.

El recorrido es de 63 kilómetros donde se pasa por diferentes localidades como Morón, Merlo, Moreno y General Rodríguez. Los caminantes tuvieron en diferentes 15 puntos de apoyo y 50 puestos sanitarios para ser asistidos por personal de salud y también por integrantes de la Cruz Roja, que se acercaron a colaborar.

Durante el trayecto, algunos fieles se manifestaron: “Vengo a agradecer por un trasplante que se hizo mi cuñado que salió todo bien. El año pasado vine a pedir y en esta me toca venir a agradecer. No sabés cómo explicar lo que pasa en el camino, cuando no te dan las piernas, y el que te pasa por al lado y te dice: ¡Dale que te falta poquito! Y te falta un montón. Pero el apoyo de la gente es inmenso”, comentó Vanina.

A largo del trayecto los feligreses van sintiendo cansancio, dolor, calambres y la sensación de no poder más, pero solo la fe hacia la virgen hace que todos los peregrinos lleguen a la basílica.

Entre los pedidos de la gente estaban la salud, en algunos para familiares que no están pasando por un buen momento, por el trabajo para todos los argentinos, por la situación económica que atraviesa el país. Y los agradecimientos que en ediciones anteriores fueron solicitados y ahora toca agradecer.

“La hice hace cinco años, ya tengo experiencia, pero siempre uno está con nervios. Son promesas para cumplir. Y le pido que esto mejore, el país y nosotros como seres humanos”, explicó una de las caminantes.

Este año la imagen peregrina de la virgen de Luján fue transportada por la diócesis de Laferrere. Y hoy el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge García Cuerva, va a presidir la tradicional misa de las 7 de la mañana en la Basílica de Luján frente a miles de fieles.