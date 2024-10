Un director de cine desenfrenado

"Busco mi destino” fue la ópera prima del director norteamericano Dennis Hooper, quien había participado como actor en películas de gran resonancia, como “Rebelde sin causa”, “Duelo de titanes” y “Bonanza”. Tenía 33 años cuando comenzó a filmar ese road movie, junto a Peter Fonda y Jack Nicholson, que se convertiría en un ícono de la contracultura de los años 60, con una banda sonora compuesta por Jimi Hendrix, Steppenwolf y The Birds, entre otros.

Dennis Hopper nació en una estancia del Oeste norteamericano –en Kansas-, el 17 de mayo de 1936. Pasó su infancia en un desierto, sin ningún chico en las cercanías para jugar. El único entretenimiento era un tren que pasaba una vez por día. Ese acontecimiento ocurría a la noche, el niño escuchaba fascinado desde su cama el silbato de la máquina que se aproximaba y el estrépito de las ruedas y los vagones. Una noche se escapó de casa y esperó al tren muy cerca de las vías. Pasó como una flecha delante de sus ojos, con hombres y mujeres detrás de las ventanillas. Fue una imagen perturbadora, extraordinaria. Fue la primera imagen que tuvo en su vida parecida a una imagen cinematográfica.

La primera vez que entró a un cine fue gracias a su abuela. Habían ido a la ciudad a vender los huevos de la estancia. Cuando salieron del mercado, fueron al cine. No podía recordar qué película fue, pero jamás olvidaría que, en determinado momento, sobre la pantalla iluminada irrumpió velozmente un tren. Entonces comenzó a gritar como un loco: “Ese tren pasa por mi casa”. El mundo de la pantalla se había convertido para él en el mundo real. El único mundo en el que quería vivir.

En San Diego se inscribió en una escuela teatral, y trabajaba cuidando el guardarropa de una compañía teatral liderada por Gregory Peck y Dorothy McGuire, quien le dio una carta para alguien que trabajaba en Hollywood escogiendo y repartiendo los papeles de las películas que su estudio producía.

La filmación de “Busco mi destino”, se hizo en un clima caótico, lleno de tensiones entre actores, técnicos y director. En una oportunidad, un cameraman lo dejó tendido a Hooper al arrojarle un televisor por la cabeza, cuando pudo levantarse le propinó un golpe de karate que dejó nock out al cameraman. Ante ese espectáculo, diecisiete miembros de la troupe se hicieron humo y no aparecieron más. Hubo que suspender la filmación. Simultáneamente el director se peleó con su mujer, quien se fue con su hija y no la volví a ver.

“Busco mi destino” fue un gran éxito de taquilla, pero la película inmediatamente posterior, “The Last Movie”, fue un fracaso que lo alejó de los grandes estudios, lo que le agravó su tendencia al alcohol y las drogas. Recién en 1983 pudo limpiarse de las adicciones y volvió a filmar y a actuar en algunas películas. Pero ya nada fue igual.