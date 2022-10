Marcha nórdica en La Plata: en busca del equilibrio del cuerpo y la mente

La marcha nórdica nació en los años 30 en Finlandia y comenzó como una actividad alternativa en las épocas de verano, cuando los esquiadores no tenían nieve para practicar, por lo que empezaron a hacer caminatas con los bastones de esquí. En la actualidad, en Europa, particularmente Alemania y Francia son los países que llevan la mayor cantidad de practicantes.

En Argentina, la disciplina está en plena expansión y hay 130 instructores distribuidos en todo el país tratando de promocionar la actividad. Gustavo Quiroga es profesor de Educación Física de la UNLP y lleva adelante hace cuatro años dos grupos de entrenamiento en distintos puntos de la ciudad, precisamente en Parque Alberti y Parque San Martín.

Sobre la incorporación de esta disciplina en Argentina, comentó que surgió hace diez años en la ciudad de Mar del Plata, donde se encuentra la Escuela Argentina de la Marcha Nórdica. En este sentido, manifestó que conoció la actividad “por de casualidad paseando por la playa”, y agregó: “Algo me llamó mucho la atención porque me pareció novedoso, y a partir de ahí me interesé en la actividad y en la formación”.

A Gustavo le maravilló tanto la práctica que se le ocurrió poder promocionarlo y hacerlo realidad en la ciudad. Inició su formación como instructor de marcha nórdica en el año 2018, y empezó a dar clases en el Parque Alberti y en la intersección de calle 25 y 38. Con el paso del tiempo, fue creciendo la inquietud de la gente, que lo llamaba para ampliar el dictado a distintos lugares.

El profesor define a la marcha nórdica como “una actividad física que consiste en caminar con el impulso de bastones especiales y con una técnica específica, que hace que se movilice gran parte de la musculatura del cuerpo”. En comparación al trekking, si bien se parecen porque se utilizan bastones, la funcionalidad es diferente. “En el trekking la función del bastón es de equilibrio o apoyo, en cambio en la marcha nórdica lo que hace el bastón es impulsarte. Vas a estar caminando impulsándote constantemente”.

En relación a la caminata normal, Gustavo brindó algunos datos: “Podemos decir que en una hora de caminata se efectúan aproximadamente 6.000 pasos, se mueven cerca de 200 músculos y se quema alrededor de 120 a 140 calorías. En cambio, en una hora de marcha nórdica, se efectúan aproximadamente 6.000 pasos, 6000 empujes activos con los bastones, se abre y se cierra la mano 6.000 veces, y se mueve cerca de 600 músculos”.

En este sentido, el instructor manifestó que es una actividad segura y que la puede practicar cualquier persona de cualquier edad independientemente de su estado de aptitud física. Comentó que es completamente segura, tiene la potencialidad de realizarse al aire libre y en distintos tipos de terreno, como tierra, arena o asfalto. Puntualizó que no es una actividad específica de montaña, pero sí se puede aplicar la técnica en las subidas y en las bajadas.

Respecto a sus clases, contó que están orientadas a la prevención, recuperación y sostenimiento de la salud. Los beneficios que se pueden obtener practicando la disciplina son varios. Gustavo puntualizó en que “equilibra el cuerpo y la mente, economiza el trabajo del corazón, mejora la circulación y aumenta los niveles de colesterol bueno. También incrementa un 20% el volumen de oxígeno, mejora la postura corporal, minimiza el impacto articular y favorece el metabolismo de las grasas”.

Entre otros beneficios, elimina las hormonas del estrés y fortalece la musculatura, además de relajar la zona cervical y hombros. El profesor expresó que la práctica también ayuda mucho a socializar.

“Hoy por hoy la necesidad de socializar y de poder charlar es importante. Muchos de los que se acercan a practicarlo vienen en parejas, y la mayoría son adultos de más de 40 años. Es una actividad que se puede realizar en equipo y que también conecta con la naturaleza”, finalizó.