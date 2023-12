Más problemas con el agua anticipan un arranque de verano caliente en la región

Esta semana, los vecinos de varias zonas de la ciudad se congregaron en las puertas de la empresa ABSA para reclamar por la falta de agua y los problemas con la presión en otras partes.

Esto ocurrió el viernes al mediodía, por ejemplo, cuando varios manifestantes se expresaron en contra de la forma que tiene la firma de atender los reclamos.

Lo cierto es que llega el verano y el faltante de suministro se hace presente. Miles de familias están pidiendo que les devuelvan el agua que abonan mensualmente.

Una de las principales damnificadas, que vive en 155 y 73, denunció que desde hace nueve días tiene “24 reclamos hechos y ni siquiera vino una inspección con este calor, a pocas cuadras hay un colegio y los cables sueltos, los caños rotos, y llevamos más de una semana con las canillas secas”.

El número de reclamo es 3595461/24, de María, una de las damnificadas que en sus mensajes implora para que le devuelvan el suministro.

Según explicaron los frentistas de la zona, hay una bomba que está ubicada en 155 entre 73 y 74 y está perdiendo agua, pero aún no han ido a repararla.

También, frentistas de la zona de 59 entre 150 y 151, hace más de una semana, denuncian: “Ayer empezó a salir un chorrito de agua en la canilla, sirvió para llenar unos bidones, pero nada más. Vino un camión de los contratados por ABSA, llenó el tanque, pero nos dijeron los choferes que hasta el martes pasan, después no, porque hace 8 meses que ABSA no les está pagando ni siquiera el combustible. El dueño del camión ya no puede seguir sacando de su bolsillo”, comentó indignada sobre la situación que los atraviesa en una semana con altas temperaturas.

En otra parte de la ciudad, en Barrio Aeropuerto, en 610 y 5, hace más de 20 días que no tienen ni para lavarse las manos. Llevan más de 70 llamados a la empresa y siguen así, en jornadas en las que el calor va a superar los 40 grados de sensación térmica. El número de reclamo es 3567685/78.

“Presentamos notas a la empresa entre todos los vecinos, pero es vergonzoso lo que hace ABSA con la gente, ya no sabemos a quién recurrir”, expresó Leandro, otro de los perjudicados.

Hace algunos días este medio difundió muy cerca de esta zona una rotura de caños, en 610 entre 7 y 13, en contraposición de lo que está ocurriendo en otras partes. Mientras en un lugar se derrochan miles de litros, en otro están pidiendo que el agua comience a salir de sus canillas nuevamente.