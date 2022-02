Mediodía soleado y luminarias encendidas en 11 y 36

A plena luz del día, mientras en muchos hogares de La Plata el servicio de luz va y viene en función de la demanda por la utilización de los aparatos de refrigeración, una particular situación despertó comentarios y malestar entre los vecinos de barrio Norte, en las inmediaciones del Hospital Español.

Concretamente, en la esquina de 11 y 36, una enorme columna de alumbrado público permaneció encendida con radiante luz blanca, dejando a la vista de todos el funcionamiento de las fotocélulas que instrumentaron desde la Comuna, que evidentemente no está del todo calibrada.

El sistema de iluminación pública no tiene nada que ver con la energía que llega a los hogares por parte de la empresa que tiene a cargo la concesión de la luz. No obstante, para los vecinos resulta una ironía del destino que en muchas casas no haya luz y que en cambio durante un mediodía soleado el Municipio siga cargando, con sus costos de mantenimiento, algo que no es necesario, ya que la columna no termina de iluminar más que la luz natural del sol.

En la mencionada esquina, además, suelen parar los remiseros de una empresa de transporte de la región, y entre viaje y viaje, esta situación fue materia de comentarios en barrio Norte.