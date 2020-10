Micros de larga distancia: “Tal vez esta etapa sea más difícil que la anterior”

Luego de siete meses sin actividad, los micros de larga distancia fueron habilitados a funcionar entre las diferentes provincias del país, mediante la implementación de un protocolo aprobado por el Gobierno nacional.

Frente a la reactivación del sector, las compañías se encuentran en pleno diálogo con las autoridades provinciales, las cuales son responsables de autorizar el ingreso de las unidades y de impulsar las medidas mínimas para hacerlo.

En diálogo con diario Hoy, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), sostuvo: “Entendemos que este regreso va a ser paulatino y esperamos, en función de que esto funcione y que resulte como nosotros queremos, poder pedir antes de fin de año la ampliación de los servicios, sobre todo teniendo en cuenta las fiestas, el comienzo de la temporada y lo que son los viajes por turismo y familia”.

“En estos meses, el país se transformó en un territorio con 24 fronteras internas, por eso pedimos a la ciudadanía que sea paciente, porque estamos entablando conversaciones con cada uno de los distritos provinciales para ver cuáles nos dicen que sí y cuáles nos piden esperar un poco más”, agregó Gaona.

Si bien se espera una demanda inicial mínima, desde la Celadi destacan la necesidad de comenzar a circular para “demostrar que somos un transporte seguro”. “Tal vez esta etapa sea más difícil que la anterior, porque ahora no le puedo decir al del combustible o al de los neumáticos que no le puedo pagar, porque no nos dan nada”, explicó el vocero de la Cámara.

Luego de siete meses sin funcionamiento, Gaona aseguró: “No podemos cometer el error de sobreofertar y salir con micros vacíos. Hay que ser muy cuidadosos con los gastos y la operación, por eso entendemos que las empresas van a ir sacando frecuencias de forma escalonada y creciente, porque si se ofrecen frecuencias diarias, vamos a ver un montón de micros vacíos por la ruta”.

El protocolo

Si bien la primera etapa está destinada a trabajadores esenciales y a pasajeros que deban viajar por cuestiones de fuerza mayor, las particularidades protocolares dependerán de los pedidos de cada provincia. “Algunos distritos pidieron hisopados con resultado negativo 72 horas antes de viajar. En Jujuy, por ejemplo, nos dicen que aquellas personas que no sean residentes deberán tener una cobertura médica que les permita ser atendidos en instituciones privadas, para evitar que el visitante ocupe un espacio en el sistema de salud público”, destacó Gaona.

En relación a las terminales, deberán contar con lugares específicos de aislamiento y cartelería visible que identifique los puntos de higienización y equipos de protección para el personal. Además, se le suma el “distanciamiento físico, el uso de tapabocas, la desinfección previa y los cuidados de tomas de temperatura antes de subir a la unidad, lo que reduce considerablemente la calificación de espacio de riesgo de contagio”, expresó el vocero de la Celadi.

Asimismo, las unidades viajarán con una ocupación del 40% y suspenderán los servicios de catering, para reducir el contacto entre el personal y los pasajeros.

En cuanto a la higiene de los micros, la medida sugiere el reemplazo frecuente de filtros de aires acondicionados, garantizando que no funcione en modo recirculación. “El ómnibus no es un espacio cerrado porque tiene ventilas naturales. Al margen de eso, se pide que se realicen veinte renovaciones de aire por hora”, agregó Gaona.

Además, será obligatorio ventilar el ­vehículo mediante la apertura de sus ventanillas y/o puertas mientras se encuentre fuera de servicio.