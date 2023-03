Mujeres y disidencias hicieron escuchar sus demandas en La Plata este 8M

Las calles de la ciudad de La Plata fueron testigos de otra multitudinaria movilización de mujeres y diversidades que salieron a exponer sus demandas en el marco de el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Niñas, adolescentes, adultas y hasta ancianas hicieron oír sus voces en la manifestación que tuvo como punto de concentración y partida la Plaza Moreno, tal como ocurrió en los años anteriores.

“Casi todos los días nos encontramos en los medios con la noticia de un nuevo femicidio. Entendemos que eso tiene que cambiar de una vez y para siempre porque, como ya quedó demostrado, matan a las mujeres y personas trans solo por el hecho de serlo”, señaló a diario Hoy, Agustina, una joven que acudió con sus compañeras de la Facultad de Artes.

Otra de las consignas más escuchadas tuvo que ver con la reforma de la Justicia, para que quienes toman decisiones en los fallos tengan en cuenta la perspectiva de género. “Hay jueces muy machistas, juezas también, que cada vez que dictan una sentencia terminan perjudicando a la mujer o a los niños, es algo que vimos en muchos casos en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de los fallos por la cuota alimentaria”, lamentó María Laura, que concurrió con su hija de 10 años.

También se puso foco en consignas como la exigencia de mayores políticas para prevenir la violencia de género y accionar de manera rápida en esos casos. Hubo espacio para los reclamos políticos, como la consigna “sin proscripción no hay derechos”, en referencia a la situación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los puntos más importantes que se manifestó fue el del trabajo y las diferencias de género que hay en el mundo del empleo ya que son las mujeres y diversidades las que menos acceso al trabajo formal tienen.

“Vivimos en un mundo muy desigual y nuestro país no escapa a eso, la brecha salarial es de más del 26%; esto es que los hombres ganan más que las mujeres, a veces hasta en los mismos puestos. El problema es que las mujeres no pueden acceder a puestos laborales bien remunerados, y si pueden no llegan a los escalones más altos por lo que llamamos techo de cristal; queremos cambiar eso para nosotras y para las generaciones que vienen”, dijo Mariana, integrante de la red de mujeres sindicalistas.