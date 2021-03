Multaron con 40 mil pesos a un hombre por su "gallo cantante"

Un grupo de vecinos denunció a un hombre por el canto insoportable de su gallo en coronel Pringles. Según aseguraron, el animal canta todo el día por los que los reclamos a la Municipalidad se hicieron constantes. Ante esto, las autoridades decidieron multar a su dueño, con 40 mil pesos para que no genere ruidos molestos.

Además vecinos aseguraron que el hombre lo usa de despertador al animal, algo que al principio creyeron que era broma. Pero finalmente no fue así y se hizo una mala costumbre, que el gallo cantara por las madrugadas y también en cualquier momento de las jornadas. También destacaron que le dijeron varias veces al dueño del animal, que hiciera algo. Pero al no resolverse el problema, lo denunciaron.

"Me parece excesiva la multa y les aseguró que no la voy a pagar. Nunca pensé que a los 72 años que tengo, me iba a pasar esto con un gallo. No sé que irá a hacer el municipio con esto, pero yo no lo vendo ni lo mato. El gallo muere conmigo", aseguró el propietario del animal. Por lo pronto, la multa está vigente y tiene corto plazo para abonarla.